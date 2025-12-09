"보령 명예 실추... 장동혁, 지역구부터 돌아보라"

큰사진보기 ▲장동혁 국회의원 ⓒ 이재환 -반딧불뉴스 제공 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당대표의 발언이 연일 도마에 오르고 있는 가운데 장 대표의 지역구인 충남 보령·서천에서는 "자신의 지역구부터 되돌아 보라"는 경고의 목소리가 나왔다.앞서 장 대표는 '의회 폭거에 맞서기 위한 계엄'(12월 3일, 사회관계망서비스), '대통령실이 헌법파괴 컨트롤 타워'(12월 8일, 국민의힘 최고위원회) 등의 발언으로 논란이 되고 있다.이런 가운데 국회의원이기도 한 장 대표의 지역구인 보령서천 지역구에서는 "최근 국민의힘 소속 보령지역 정치인들의 불미스러운 행위가 끊이지 않고 있다"며 장 대표에게 '지역구부터 챙길 것'을 주문하는 목소리가 나오고 있다.실제로 최근 보령시에서는 국민의힘 출신 정치인들의 일탈행위가 반복되고 있다. 앞서 지난 8월 29일 경찰의 음주 측정 거부로 재판을 받던 최광희(보령) 충남도의원이 법정 구속됐다. 최 의원은 사건 직후 국민의힘을 탈당했다. 지난 7월에는 국민의힘 소속으로 보령시장 후보군에 이름을 올렸던 한 인사가 향응 제공으로 선관위 조사를 받았다. 해당 사건은 검찰로 넘어간 상태다.이어 지난 11월 29일에는 전 충남도의원 출신 국민의힘 당원이 지역 여성을 폭행했다는 사건이 접수되어 경찰이 수사에 나선 상황이다. 관련해 보령경찰서 관계자는 9일 <오마이뉴스>에 "112에 사건이 신고되었다"라며 "현재 사건을 수사 중"이라고 밝혔다.이에 대해 더불어민주당 보령서천 지역위원회(아래 위원회)는 8일 논평을 통해 해당 사건을 들을 나열하며 비판에 나섰다.위원회는 "장동혁 대표는 남 탓만 하는 중앙정치에 매몰될 것이 아니라 자신의 당 소속 지역 정치인들의 기강을 바로 세우는 데 책임있게 나서야 한다"고 촉구했다. 이어 "보령의 명예를 실추시키는 일련의 사건들에 대해 정작 국민의힘 보령서천당협(위원장 장동혁)은 어떤 사과도, 어떤 대책도 내놓지 않고 있다"라며 "국민의힘 장동혁 대표는 극단적 정치 세력에 기대어 중앙 정치에서의 이해득실만 좇는 모습으로도 이미 시민을 실망시켜 왔다"고 주장했다. 그러면서 "대체 언제까지 보령시민이 국민의힘 정치인들의 부끄러움을 대신 감당해야 하는가"라고 반문했다.민주당 보령서천 지역위원회 관계자는 "정당을 떠나서, 앞으로는 지역에서 문제를 일으킨 정치인들이 지방선거 후보자로 추천되어서 공천받는 일은 없었으면 하는 바람"이라고 말했다. 또 다른 관계자도 "지역에서 불미스러운 일이 반복되고 있다. 장 의원은 중앙 정치가 아닌 지역구부터 잘 챙길 필요가 있어 보인다"라고 충고했다.