정혜경 "학교급식 노동자 대한 국가 책임 명시... 역사적 의미 크다"

학교급식 노동자에 대한 국가 책임을 처음으로 법에 명시한 학교급식법 개정안이 국회 교육위원회를 통과했다. 법률 개정을 요구해온 진보당 정혜경 국회의원(비례)과 '안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부'는 '환영'하면서 법안의 국회 법사위원회와 본회의 통과를 촉구했다.학교급식법 일부개정법률안은 8일 국회 교육위 소위원회에 이어 9일 전체회의에서 통과됐다. 교육위 소위원회에서는 여야 의견이 나뉘었으나 전체회의에서는 여야 합의로 처리됐다.학교급식법 개정을 위해 국회 앞 농성 등을 벌여온 정혜경 의원은 이날 입장을 통해 "학교급식 노동자에 대한 국가의 책임을 처음으로 법에 명시했다는 점에서 역사적 의미가 매우 크다"라며 "학교급식 노동자의 생명과 안전을 지키기 위한 정부의 책임 있는 결단을 요구한다"라고 강조했다.정 의원은 "그동안 대한민국 법률 어디에도 이름조차 없었던 조리사, 조리실무사가 학교급식법상 '급식업무를 하는 노동자'로 자리 잡게 됐다"라면서 "십수년 동안 유령 취급을 견디며 노동조합으로 함께 버텨온 학교급식노동자들이 마침내 국가로부터 '실제 존재하는 노동자'로 인정받게 된 것"이라고 설명했다.또 정 의원은 "시·도교육청별로 제각각이던 급식 식수인원과 배치기준을 대통령령으로 정하도록 한 것도 중요한 의미를 가진다"라며 "정부가 학교급식 노동자의 생명과 안전을 책임져야 한다는 국회의 결정이기 때문이다. 정부가 책임 있게 나서고 지자체가 함께 협력할 때, 학교급식 노동자의 안전과 건강을 지키면서 친환경 무상급식도 지속할 수 있을 것"이라고 밝혔다.그러면서 정 의원은 "교육위 결정이 곧바로 안전한 급식실을 보장하는 것은 아니다"라며 "인원에 따른 배치기준을 어떤 수준으로 마련하느냐에 따라 이 법은 속이 꽉 찬 꿀빵이 될 수도 있고, '팥소 없는 진빵'이 될 수도 있다"라며 "학교급식 노동자가 체감할 수 있는 인력기준이 필요하다. 실제로 노동강도를 낮추고 건강을 지킬 수 있는 배치기준이 반드시 마련돼야 한다. 예산 편성과 사업 집행에서 정부가 책임 있는 결단을 내려야 한다"라고 강조했다.국회 본회의 통과를 남겨두고 있는 가운데, 정혜경 의원은 "아직 학교급식법 개정안은 본회의 최종 가결 절차를 남겨두고 있다. 국회와 정부는 오늘 교육위 결정을 출발점으로 삼아, 급식노동자의 생명과 안전을 중심에 둔 실질적인 개정으로 끝까지 나아가야 한다"라고 밝혔다.안전한 노동 행복한 급식 100만 청원운동본부는 이날 낸 논평을 통해 "학교급식법 개정안의 국회 교육위원회 상임위 통과를 진심으로 환영한다"라며 "법사위, 본회의 통과까지 멈춤 없는 입법을 촉구한다"라고 강조했다.이들은 "그동안 학교 급식실은 '맛있는 밥'을 짓는 곳이라는 미명 아래, 노동자들의 '안전하게 일할 권리'가 철저히 배제된 공간이었다. 조리흄과 열악한 환기 시설로 인해 수많은 급식 노동자가 폐암으로 쓰러지고, 목숨을 잃었다"라며 "이번 개정안의 상임위 통과는 급식실의 노동 환경 개선이 단순한 복지 차원이 아니라, 국가와 교육 당국이 책임져야 할 생명 안전의 문제임을 입법부가 확인했다는 점에서 그 의의가 크다"라고 설명했다.학교급식실 노동환경과 관련해, 이들은 "이번 성과는 저절로 주어진 것이 아니다. 폐암의 공포 속에서도 아이들의 밥을 지으며 거리에 나와 서명을 호소했던 급식 노동자들, 그리고 그들의 손을 잡고 '안전한 밥 한 끼가 안전한 노동에서 나온다'며 서명에 동참해 준 수많은 시민들이 만들어낸 승리다"라고 밝혔다.이들은 "법안 통과가 끝이 되어서는 안 된다. 교육부와 시도교육청은 개정안의 취지에 따라 환기 시설의 신속한 전면 개선, 적정 인력 배치, 대체 인력 제도 마련 등 실질적인 예산 편성과 집행 계획을 즉각 수립해야 한다. 법이 있어도 현장이 바뀌지 않는다면 그것은 죽은 법이다"라고 밝혔다.청원운동본부는 "학교급식법 개정안이 본회의를 통과하여 공포되는 그날까지, 그리고 우리 아이들의 급식이 노동자의 눈물과 고통 위에 차려지지 않는 '진짜 행복한 급식'이 되는 그날까지, 노동자들과 함께 연대하며 행동할 것"이라고 밝혔다.청원운동본부는 지난 10월부터 서명운동을 벌였고, 12월 초까지 경남 10만 명을 포함해 전국에서 30만 명이 참여했다고 밝혔다.