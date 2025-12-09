교육청이 '학폭 아님' 결정한 오창A중 사태, 경찰 판단은 달랐다

큰사진보기 ▲충청북도교육청 청주교육지원청 학교폭력심의위원회가 ‘학교폭력 아님’ 결정을 내려 논란이 일었던 청주 오창 A중학교 사태가 반전을 맞이했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

충청북도교육청 청주교육지원청 학교폭력심의위원회가 '학교폭력 아님' 결정을 내려 논란이 일었던 청주 오창 A중학교 사태가 반전을 맞이했다.사건을 수사한 경찰은 교육청과 달리 가해학생 4명의 폭행 및 강요혐의를 인정했다.경찰이 이들 가해학생의 혐의를 인정하면서, 청주교육지원청의 학교폭력심의위원회(아래 학폭위)에 대한 신뢰도가 타격을 받게 됐다.지난 9월 중순 경 청주시 오창읍에 소재한 아파트 베란다와 이 근처 가로수와 화단에 노란리본이 집중적으로 내걸렸다.이곳 주민들은 가정에서 사용하는 행주, 작은 천 조각, 아이들이 어릴 적 입던 노란 옷을 잘라 노란리본을 만들었다.노란리본이 등장한 데에는 오창읍 소재 A중학교에서 발생한 학교폭력 사건이 계기가 됐다.이곳에 거주하는 주민들이 참여하고 있는 인터넷 커뮤니티를 통해 A중학교에서 학교폭력이 일어났다는 소식과 동영상이 지역 사회에 삽시간에 퍼졌다.이에 따르면 피해 학생은 2명이고 가해 학생은 3명이다.피해 학생은 수개월 동안 폭행과 폭언, 금품 갈취를 당했다고 주장했다. 무인 편의점에서 피해 학생이 가해 학생으로부터 발과 주먹으로 폭행당하는 모습이 고스란이 담긴 영상도 공개됐다.오창지역 주민들은 인터넷 커뮤니티를 기반으로 가해학생의 엄중처벌을 요구하는 탄원서를 받는 등 피해학생 응원에 나섰다.집회를 통해 분노를 표현하자는 목소리가 나왔고, 찬반투표까지 진행했다.이 과정에서 노란리본 게재 운동이 시작됐고, 주민들은 광장에 나왔다.광장에 나온 주민들은 충북교육청이 제 역할을 수행해야 한다고 주장했다.주민들의 바램과는 달리 충북청주교육지원청 학폭위 결과는 '학폭아님'으로 결정났다.지난 10월 진행된 학폭위 심의 결과 학생 2명에 대해선 '학교폭력 아님'이, 또 다른 학생 1명에 대해선 '봉사 6시간' 처벌이 결정됐다.피해 학생 측은 "폭력이 있었고 돈을 뺏겼고 아이가 힘들어하는데도 불구하고 증거가 불충분하다는 이유로 아무것도 아니라니 도저히 이해가 안된다"고 분노했다.이런 사실이 알려지자 오창지역 주민들은 촛불을 들고 광장에 나왔다. 지난 10월 19일 오창지역 주민 400여 명은 쌀쌀한 날씨에도 자발적으로 오창 호수공원 인근 광장에 모여 집회를 열었다.가족 단위로 삼삼오오로 모인 참가자들은 돗자리를 펴고 앉아 전기 촛불을 들고 학교폭력의 심각성, 학부모의 양육 태도 등을 언급하며 학교폭력 근절을 촉구했다.특히 이날 집회에는 초·중·고등학생들도 다수 참석, 학교폭력의 심각성을 알렸다.집회에 참가한 한 주민은 "지금도 피해를 당한 아이는 숨도 제대로 못 쉬고 있다. 그런데 가해 아이 측은 미안하다는 말도 없이 변호사를 선임하고 있다고 한다"며 "많이 응원해주시고 다시는 오창에서, 이 세상에서 학교폭력이 없어졌으면 좋겠다"고 말했다.또 다른 주민도 "저는 아직 결혼을 하지는 않았지만 요즘 아이들은 혼날 때는 혼나야 된다. 내 아이만 예쁘고 귀하다고 생각하면 안 된다. 아이들을 건강하게 잘 키웠으면 좋겠다"며 학부모 역할을 강조했다.노란리본에 대한 부정적인 견해를 나타내는 단체도 등장했다.청주시학교학부모연합회 이름으로 게시된 현수막에는 "노란리본은 본래 세월호 참사 희생자를 추모하고 생명과 안전의 가치를 되새기는 상징물로 그 뜻은 매우 소중하다"면서도 "노란리본이 설치될 경우 등·하교하는 학생들에게 세월호의 비극적 이미지를 직접적으로 연상시켜 위화감이나 심리적 불안감을 조성할 우려가 있다"는 글이 써 있다.'가해학생 처벌'을 외치는 오창지역 주민들의 집회는 계속됐다. 지난 11월 2일 청주시 오창읍 호수공원에서 주민과 학생 100여 명이 참석한 가운데 '치유와 희망의 빛 캠페인 2차 집회'가 열렸다.이날 집회는 10월 19일 개최된 제1차 집회에 이어 두 번째 열린 집회였다.집회에 참석한 한 학부모는 "지금 피해 학생들은 석달 넘게 정상적인 학교 생활을 하지 못해 학교에 가지 못하고 있다"며 안타까워 했다.이어 "1년 넘는 기간 동안 용기를 내어 학교에 신고를 하고 부모님은 경찰에 고소를 하고 CCTV영상까지 찾아내 학폭위를 했지만 돌아온 결과는 주동자인 2명은 학교 폭력이 아니다"였다며 "주동자가 아닌 옆에 있던 가해 학생 1명만 처벌을 받았다"고 비판했다.시민들 뿐만 아니라 정치인과 교육자들도 나섰다.김성근 전 충청북도 부교육감은 "쓰러져서 집 밖으로도 잘 나오지 못하고 끊임없이 자기 탓을 하고 있을 이 피해 학생에게 '너가 잘못한게 아니야! 너가 잘못한 것 없어' 라는 말을 꼭 좀 전해주고 싶어서 이 자리에 나왔다"고 밝혔다.이장섭 전 국회의원은 "당장 이 사건 피해자가 아니더라도 자식을 키우고 우리 다음 세대를 키워야 되는 입장에서 보면 학교폭력이라는 것들이 굉장히 심각하고 만연해 있다"고 말했다.경찰의 판단은 달랐다.이 사건을 수사한 경찰의 판단은 교육청 학폭위의 '학교 폭력 아님' 결정과는 달랐다.9일 청주청원경찰서는 폭행, 강요 등 혐의로 청주 오창 A중학교 재학생 4명을 청주지법 소년부에 송치했다.청원경찰서에 따르면 이들 가해학생은 지난 7월 31일 오전 11시 30분께 청주의 한 무인편의에서 같은 학교 동급생 2명을 폭행한 혐의를 받는다.이들은 같은 달 28일 청주의 모처에서 피해학생 2명에게 "너희 둘이 싸워라, 제대로 싸우지 않으면 집단으로 폭행하겠다"고 협박해 강제로 몸싸움하게 하고, 이 모습을 SNS 라이브 방송으로 송출한 혐의도 받고있다.가해 학생들은 이밖에도 자신들이 먹은 식사비를 대신 결제하라고 강요하거나 다리를 걸어 넘어뜨린 뒤 달궈진 돌 위에 짓누르는 등 지난해 11월부터 약 10개월간 여러 차례에 걸쳐 피해 학생들을 괴롭힌 것으로 조사됐다.가해 학생들은 피해자들과 같은 초등학교에 다니며 친구 사이로 지내왔던 것으로 전해졌다.