전국 최하위 부산 건강수명, 조경태 "2년 높이겠다" 선언

큰사진보기 ▲좌측부터 건강수명 5080 국민운동본부 임지준 이사장, 이세용 국민체육위원장, 국민의힘 조경태 의원, 정주아 기획위원 ⓒ 박조아 관련사진보기

큰사진보기 ▲조경태 국회의원의 약속 ⓒ 이서린 관련사진보기

조경태 국민의힘(부산 사하구을) 의원이 지난 8일 국회에서 열린 건강수명 5080 국민운동본부(이사장 임지준)의 '건강한 대한민국 함께 만들기(건대함) 챌린지'에 참여해 "부산의 건강수명을 2년 높이겠다"는 목표를 밝혔다. 지역 건강수명 개선과 관련해 구체적 수치를 직접 제시한 것은 이번이 처음이다.최근 발표된 2022년 건강수명 통계에서 부산은 전국 17개 광역지자체 가운데 최하위를 기록했다. 조 의원은 "왜 부산이 가장 낮은지 원인을 세밀하게 살펴야 한다"고 지적했다. 이어 "건강수명은 생활습관, 의료 접근성, 지역 환경 등이 복합적으로 영향을 미치는 지표인 만큼 시간이 필요하다"며 "그러나 개선 여지는 충분하고 이를 위한 노력이 꾸준히 이어져야 한다"고 강조했다.'건대함 챌린지'는 국민 참여형 건강수명 연장 캠페인으로, 최근 국회에서도 참여 의원이 늘고 있다. 조 의원의 동참은 지역 건강격차 문제를 공론화하고 부산의 목표치를 명확히 제시했다는 점에서 의미가 있다.이날 행사에는 임지준 건강수명 5080 국민운동본부 이사장, 이세용 국민체육위원장, 정주아 기획위원이 참석했다. 임 이사장은 "건강수명은 단순히 오래 사는 것을 넘어, 질병 없이 활동적으로 살아가는 기간을 늘리는 데 핵심이 되는 지표"라고 설명했다.국민운동본부는 부산의 건강수명이 2년 늘 경우 현재 최하위에서 상위권(3위 수준)까지 올라설 수 있다고 전망하며, 이를 통해 지역 건강격차 완화와 의료·복지 정책 개선도 촉진될 수 있다고 밝혔다.조 의원은 다음 참여자로 곽규택 국민의힘(부산 서구동구) 의원을 지목했다. 지역 정치권의 관심이 이어지며 부산의 낮은 건강수명 문제를 둘러싼 논의 역시 더욱 활발해질 것으로 보인다.국민운동본부는 앞으로도 지역사회와 정치권이 설정한 목표가 실질적 행동으로 이어지도록 관련 프로그램과 참여 활동을 지속 확대할 계획이다.