장관호, 출마 선언 "전남교육의 중심은 학교와 지역 공동체"

전남교육감 출마 선언하는 장관호 전 전교조 전남지부장. 2025. 12. 9

민주진보교육감 전남도민공천위원회가 2일 출범했다. 도민공천위는 도민 참여를 기반으로 김대중 교육감 연임 도전에 맞설 단일 후보를 낸다는 계획이다. 전남도의회 앞에서 열린 출범식에는 출마 예정자 고두갑·김해룡·문승태·장관호씨도 참석했다. 2025. 12. 2

장관호(58) 전 전국교직원노동조합 전남지부장이 9일 내년 6월 3일 치러지는 전남교육감 선거 출마를 선언했다. 장 전 지부장은 이날 전남도의회 브리핑실에서 출마 기자회견을 열고 "정치만 있고 교육은 없는 전남교육의 현실을 끝내고, 학교와 지역의 힘으로 전남교육을 다시 세우겠다"고 밝혔다.그는 "현재 전남교육은 위기다. 기초학력은 위태롭고, 교육청 재정은 바닥나고, 교육행정과 교육공동체 사이의 불신은 짙어지고 있다"며 "미래교육은 방향을 잃었고 학생들은 가치와 인식의 혼란을 겪고 있다"고 진단했다.이어 "철학 없는 정책과 준비 없는 사업, 홍보 중심 행정이 이런 혼란을 키웠다"며 김대중 교육감 체제의 전남교육청을 비판했다. 그러면서 "전남교육에는 지금 유능한 혁신가, 뚝심 있는 실천가, 현장과 지역 중심의 리더십이 필요하다. 학교와 지역, 미래 중심의 교육개혁으로 교육공동체를 회복에 앞장서겠다"고 밝혔다.이날 장 전 지부장은 ▲교육격차 해소·기초학력 책임교육 강화 ▲인공지능(AI) 미래교육센터 설립 등 기본이 강한 전남 미래교육 구축 ▲지역·학교 동반성장 체계 구축 ▲교육참여주권위원회 설치 등 도민 교육정책 수립 참여 보장 ▲전문성·자율성·책임성 회복을 통한 도교육청 혁신 등 5대 공약도 제시했다.그는 "학교가 살아야 지역이 살고, 지역이 살아야 전남의 미래가 열린다. 이번 교육감 선거는 전남교육을 지켜낼 마지막 기회"라며 "도민과 함께 모두가 빛나는 진짜 전남교육을 만드는 데 모든 힘을 쏟겠다"고 말했다.장 전 지부장은 광주 숭일고와 전남대 물리교육과를 졸업했다. 전교조 본부 정책실장, 민주노총 광주전남본부 조직부장을 지냈다. 전남 영광여중에서 처음 교편을 잡은 이래 올 2월 무안 오룡중에서 명예퇴직할 때까지 교단에서 25년을 보냈다.장 전 지부장은 민주진보교육감 전남도민공천위원회의 후보 단일화에 참여한다. 전교조 전남지부, 전남진보연대, 민주노총 전남본부, 전농 광주전남연맹, 전남환경운동연합 등 각계가 참여한 도민공천위원회는 내년 1월까지 현 김대중 교육감에 맞설 단일 후보를 내기로 했다. 지난 2일 도민공천위 출범식에는 장 전 지부장과 고두갑 목포대 교수, 김해룡 전 여수교육장, 문승태 순천대 부총장 등 주요 예비 주자들이 모두 참석했다.