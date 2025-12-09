"내란옹호·차별조장 안창호 인권위원장 사퇴하라"

큰사진보기 ▲안창호 국가인권위원장이 3월 26일 국가인권위원회 대전사무소를 방문한 가운데, 충청권 인권단체 활동가들이 이날 대전사무소 앞에서 기자회견을 열어 "내란을 옹호하고 차별을 조장했으며 국가인권위원회를 파괴한 안창호는 사퇴하라"고 촉구했다. 기자회견을 마친 이들은 대전사무소 앞에서 피켓을 들고 항의시위를 벌였고, 간담회를 요구하며 대치하기도 했다. 결국 안 위원장이 이를 수용, 약 2시간 뒤 간담회를 진행했다(오마이뉴스 자료사진). ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

세계인권선언 77주년을 하루 앞둔 9일, 대전지역 인권·시민사회단체들이 안창호 국가인권위원장의 즉각 사퇴와 대국민 사과를 촉구하고 나섰다.대전인권행동은 이날 성명을 내고 "안창호 위원장은 내란을 옹호하고 차별을 조장한 반인권적 행태로 인권위의 존재 이유를 부정했다"며 "국가인권위원회를 바로 세우기 위해선 그의 즉각 퇴진이 불가피하다"고 주장했다.대전인권행동은 "국가인권위원회의 존재 이유는 헌법이 보장한 인간의 존엄과 기본권을 보호하는 것"이라며 "그러나 안창호 위원장은 내란 사태와 불법계엄을 사실상 두둔하며 인권위의 근본적 책무를 부정했다"고 비판했다.특히 이들은 "안 위원장은 내란 관련자들의 방어권을 강조하며 민주주의의 심장에 대한 공격을 감싸는 결정을 반복했다"며 "이는 단순한 판단 오류가 아니라 공권력을 이용한 반헌법적 탈선이자 제도적 인권파괴 행위"라고 지적했다.또한 성소수자 인권과 관련된 발언과 정책도 문제 삼았다. 이들은 "그는 트랜스젠더 재단 설립을 부당하게 지연시키고, 인권교육에서 '차별금지' 과목을 삭제하는 등 사회적 약자를 향한 혐오를 제도적으로 강화했다"며 "인권 수장으로서의 최소한의 윤리와 자질조차 찾아볼 수 없다"고 비판했다.아울러 대전인권행동은 지난 3월 대전에서 열린 간담회를 언급하며 "2시간 넘는 항의 농성 끝에 열린 자리에서 안 위원장은 책임 회피와 자기합리화만 반복했다"고 지적했다.계속해서 이들은 "그 자리에는 성찰도 진실도 존중도 없었다. 그는 인권의 수호자가 아니라 인권의 파괴자로, 민주주의의 감시자가 아니라 권력의 변호사로 행동했다"며 "그의 존재 자체가 국가인권위원회를 마비시키는 독소이며, 인권위 정상화를 위해 반드시 제거되어야 할 장애물이라는 결론에 이르렀다"고 밝혔다.그러면서 이들은 "국가인권위원회는 폐지의 대상이 아니라 되찾고 되살려야 할 기관"이라며 "인권위를 살리는 길은 인권을 파괴한 자를 퇴진시키는 길"이라고 강조했다.이어 "안창호 위원장은 인권위의 얼굴이 아니라 협잡의 상징이 되었고, 인권을 왜곡해 권력의 방패로 삼은 책임을 져야 한다"며 "인권은 권력의 장식품이 아니라 국민의 마지막 보호막이며, 민주주의의 생명선"이라고 덧붙였다.대전인권행동은 ▲안창호 위원장의 즉각 사퇴 및 대국민 사죄 ▲국가인권위원회의 정체성 회복 ▲인권파괴 행위에 대한 사회적 책임 이행 등을 요구했다.한편, 대전인권행동에는 양심과인권-나무, 대전충남인권연대, 전교조대전지부, 대전여성단체연합, 민주노총대전본부, 대전환경운동연합, 대전충남녹색연합, 대전기독교교회협의회 등 40여 개 대전지역 인권·시민사회·종교단체가 참여하고 있다.