류경완 도의원의 삭발 호소 "농어촌기본소득 지켜달라"

큰사진보기 ▲남해군농어촌기본소득추진연대, 농어촌기본소득운동경남연합은 9일 경남도의회에서 기자회견을 열었다. 류경완 도의원이 삭발을 하고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

큰사진보기 ▲류경완 도의원이 남해군 농어촌기본소득 시범사업의 도비 예산 전액 복원을 호소하고 있다. ⓒ 남해시대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 남해시대에도 실렸습니다.

류경완(남해·더불어민주당) 경상남도의회 의원이 삭발을 감행하며 남해군 농어촌기본소득 시범사업의 경남도비 예산 전액 복원을 호소했다.지난 3일 경상남도의회 농해양수산위원회는 남해군농어촌기본소득 시범사업 도비 126억 원을 전액 삭감했다.이러한 가운데 남해군농어촌기본소득추진연대, 농어촌기본소득운동경남연합은 9일 경남도의회에서 기자회견을 열었다. 이들은 "도민이 만든 주민 자치의 결실이 무너져서는 안 된다"며 도의회의 재논의를 촉구했다.류 의원은 이날 기자회견에서 "소멸해가는 고향을 살리기 위해 주민들이 직접 공부하고 토론하며 만들어낸 정책이 한순간에 좌초될 위기에 놓였다"고 강조했다.그러면서 류 의원은 예산 삭감의 명분으로 제시된 '국회 부대의견'이 절대적 조건이 아님을 짚었다. 류 의원은 농림축산식품부가 3일 정부 브리핑에서 "강제성은 없으며, 국회 의견과 현장 의견을 고려해 광역지자체와 협의하겠다"고 밝힌 점을 상기시키며 "닫힌 문이 아니다. 협상의 창은 여전히 열려 있다"고 설명했다.이어 지난 8일 예산결산특별위원회 정책질의에서 경상남도 집행부가 '사업 원안 통과'를 공식 요청했다는 점도 강조했다. 행정부지사의 "타 시·도와 공동 대응하겠다"는 발언도 언급하며 "사업의 주체인 경상남도조차 추진 의지를 보이고 있다"고 말했다.특히 류 의원은 "예산이 살아 있어야 협상이 가능하다. 지금 도비 예산을 스스로 지워버리면, 정부와 국비 확대를 논의할 '칼자루'마저 버리는 셈"이라며 "주민들의 마지막 동아줄을 끊지 말아달라"고 재차 호소했다.남해군농어촌기본소득추진연대와 농어촌기본소득운동경남연합은 "농어촌기본소득은 주민들이 스스로 설계한 정책"이라며 "예산 삭감은 주민의 권리와 의지를 무너뜨리는 일"이라고 비판했다. 또한 "경상남도가 타 광역지자체와 연대해 중앙정부를 설득할 기회를 살려야 한다"며 도의회의 결단을 촉구했다.