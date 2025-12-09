강기정 시장 14일 '부강한 광주 도약' 출판기념회

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장 출판기념회 포스터. ⓒ 강기정 캠프 관련사진보기

강기정 광주광역시장이 오는 14일 김대중컨벤션센터에서 '광주, 처음보다 더 극적인 두 번째 등장' 출판기념회를 열고 본격적인 지방선거 채비에 나선다.강 시장은 이번 책을 통해 "광주의 첫 번째 등장이 민주도시였다면 두 번째 등장은 부강한 도시로의 도약이어야 한다"는 메시지를 전면에 내세우며 지지층 결집과 외연 확장에 나선다.정치권 인사와 지지자들이 대거 참석할 예정으로, 사실상 지방선거 레이스의 출발점이 될 것으로 보인다.책에서 강 시장은 "광주정신이 대한민국 민주주의를 지키고 민주정부를 세우는 데 기여했지만, 그 희생이 도시의 풍요로 이어지지 못했다"고 진단하며 "이제 광주시민의 자부심은 역사 속 희생이 아니라 오늘의 삶과 도시의 번영으로 설명돼야 한다"고 강조했다.또한 '부강한 광주'를 미래 구상의 핵심으로 제시하며 "'부'는 산업과 일자리로 도시의 성장동력을 키우는 힘이고, '강'은 시민 삶을 지탱하는 포용과 제도적 기반이다. 성장과 복지가 균형을 이루는 도시가 부강한 광주"라고 설명했다.지난 3년간의 시정 성과도 실었다.취임 후 광주다움 통합돌봄, 공공심야어린이병원, G-패스 등 전국 최초 복지·돌봄 정책을 잇달아 도입하며 '돌봄 민주주의'를 현실에 안착시킨 점을 강조했다.산업 분야에서는 국가인공지능(AI)데이터센터 개관, 미래차 국가산단 유치, AI 기업 350여 곳과의 협력 구축, 더현대 광주 등 복합쇼핑몰 추진, 군공항 이전 등의 성과를 담았다.이를 바탕으로 강 시장은 민주주의 뿌리 위에 AI로 완성하는 미래도시 광주, AX성장모델을 제시했다.자동차·헬스케어·에너지 등 기존 산업에 AI를 결합하고 국가AI반도체(NPU)컴퓨팅센터와 AX실증밸리, 규제프리 실증도시, 자율주행 실증 인프라, AI모빌리티신도시 등을 구축해 광주를 '대한민국 AI 3강, 초격차 AI 도시'로 만들겠다는 구상을 밝혔다.강 시장은 9일 "광주는 지금 민주주의 DNA 위에 AI라는 새로운 날개를 달고 두 번째 등장을 준비하고 있다"며 "이재명 정부에서 열릴 성장의 기회를 붙잡아 '모두의 AI, 모두를 위한 미래도시 광주'로 완성하겠다"고 말했다.한편 출판기념회를 기점으로 강 시장 측 내부 진영도 선거 국면에 맞춰 빠르게 재편된다.정성학 대외협력보좌관, 신정호 시민참여정책보좌관, 박철호 정무특별보좌관 등 핵심 보좌진이 잇따라 사퇴함에 따라 이들은 외곽에서 조직 정비, 향후 캠프 구성 등을 주도하며 본격적인 선거전에 돌입할 것으로 보인다.