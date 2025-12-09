"'DJ 일산 사저' 기념관, 해외방문 예산 조정해서라도 개방해야"

▲명재성 경기도의원과 과 '김대중대통령을생각하는모임'이 9일 오전 11시 고양시 일산사저 앞에서 기자회견을 열고 이동환 고양시장에게 사저 기념관의 즉각적인 개방을 촉구하고 있다. ⓒ 명재성 도의원 관련사진보기