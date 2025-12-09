박홍근 "대통령이 칭찬한 정원오, 부럽긴 하지만..."

큰사진보기 ▲박홍근 의원, 서울시장 출마 선언박홍근 더불어민주당 의원이 지난 11월 26일 오후 서울 중구 서울시청 앞에서 내년 6월 3일에 치러지는 서울시장 선거 출마를 선언하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

내년 서울시장 출마를 선언한 박홍근 더불어민주당 의원은 이재명 대통령이 경쟁 후보인 정원오 서울 성동구청장을 공개 칭찬한 데 대해 "결과적으로 정원오 구청장이 여러 가지 혜택을 받은 건 사실이고, 인간적으로 부럽기는 하다"라고 말했다.박 의원은 9일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "저는 정 구청장의 오랜 지기이고, (정 구청장이) 일 잘하는 거 맞다", "잘하고 있는 단체장에 대해 칭찬하는 건 좋다고 생각한다"면서도 이같이 말했다. 그는 "저 소식을 접했을 때, (같은 후보로서) 좀 의아스럽기도 하고 당혹스러운 게 솔직한 마음 아니겠나"라고 덧붙였다.전날(8일) 이 대통령은 소셜미디어 X(옛 트위터)를 통해 '서울 성동구민 여론조사 주민 만족도 92.9%' 기사를 공유하며 "정원오 구청장님이 (일을) 잘하긴 잘하나 봅니다"라고 공개 칭찬했다. 정 구청장은 공식 출마선언 전이지만 민주당 내 차기 서울시장 후보군으로 거론되고 있어, 이 대통령이 그를 '픽'한 게 아니냐는 해석도 나왔다.박 의원은 "그러나 대통령께서 특정인에게만 힘을 실어줄 분은 아니"라고 선을 그었다. 그는 이 대통령이 공개 칭찬한 데 대해 "(여론조사 평가가) 성남시장 시절보다 높게 나오니까 되게 눈에 띄었던 모양이다. 그래서 칭찬해 주고 싶었던 그런 마음으로 이해한다"라고 말했다.'같은 경쟁 후보자들 입장에서는 나도 좀 칭찬해 주시지 하는 솔직한 생각도 드셨을 것 같다'는 사회자 질문에 박 의원은 "그런 마음이 왜 인간적으로 없었겠나"라고 긍정했다. 그러면서도 "그러나 대통령께서 서울시장 선거만 염두에 두고 저러지는 않으셨을 것이다. 평소의 스타일로 보면 그렇다"라고 재차 과한 해석을 경계했다."정 구청장이 지방자치단체장 협의회의 장을 맡으면서 대통령께서 당 대표일 때도 같이 호흡을 맞춰본 바가 있다. 이 수치를 아마 우연히 기사를 (봤고), 보면서 '되게 높게 나오네' 하면서 이제 브랜드에 대해 그렇게 (칭찬)해 준 것"이란 설명이다.박수현 당 수석대변인 또한 같은 날 오전 BBS 라디오 '금태섭의 아침저널'에 출연해 "(정원오라는) 사람에 주목한 것보다는, 풀뿌리 민주주의를 실천하는, 가장 지방정부 밑에 있는 성공적 사례를 거두고 있는 그런 어떤 스토리에 주목을 해서 그런(칭찬하는) 메시지를 내고 싶었던 것인데, 그것이 선거와 연결되는 국면에 있는 게 아닌가 싶다"고 해석했다.그는 '칭찬글을 올린 이 대통령의 생각이 뭐였다고 보느냐'는 질문에 이같이 답하며 "아마 이 대통령은 당신께서도 성남시장 그 다음에 경기도지사라는 지방정부를 운영했던 경험을 통해 대통령까지 이르게 된 자신의 어떤 스토리. 이것이 풀뿌리 민주주의를 강화하는데 어떤 모델이 되거나 도움이 되었으면 하는 생각을 가지고 계실 거다. 저 같아도 그럴 것"이라고 말했다.한편 내년 6.3 전국동시지방선거가 5개월 25일 남겨둔 가운데 민주당 내에선 후보들이 속속 출마의사를 밝히고 있다. 정 구청장 또한 서울시장 공식 출마 선언이 임박했다는 평이 나오는 와중, 최근 출간한 저서 <성수동, 도시는 어떻게 사랑받는가> 관련 기자간담회를 오는 10일 서울 성동구 한 복합문화공간에서 열 예정이다.