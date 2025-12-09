'통일교 민주당 지원 의혹'에 국힘 "특검은 수사 대상, 고발할 것"

큰사진보기 ▲국민의힘 송언석 원내대표와 정희용 사무총장이 9일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 더불어민주당의 통일교 금품 수수 의혹을 뭉갰다는 의혹을 두고 국민의힘이 9일 "민중기 특검을 수사기관에 고발하겠다"라고 밝혔다.또한 문진석 민주당 원내운영수석부대표와 김남국 전 대통령실 국민디지털소통비서관이 '현지 누나'를 거론하며 주고받은 인사 청탁성 메시지를 지적하며 "신속히 특별감찰관을 임명해 김현지 (대통령실 제1)부속실장을 둘러싼 각종 의혹을 해명하라"고 촉구했다.송언석 원내대표는 이날 오전 9시 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에 참석해 "어제(8일) 민중기 특검은 '통일교가 민주당에 정치자금을 제공한 건은 특검법상 수사 대상이 아니'라는 입장을 밝혔다"며 "손바닥으로 하늘을 가려보겠다는 터무니없는 망발"이라고 비판했다.그는 "특검법 2조에 따르면, 수사 과정에서 인지된 범죄 행위도 수사 대상으로 명시가 돼 있다"며 "이에 따라 별건 수사를 무차별적으로 진행해 온 것이 특검의 행태였다"라고 말했다.특히 "왜 국민의힘 인지 수사는 탈탈 털고 민주당 인지 수사는 묵살하는 것인가"라며 "똑같은 의혹을 갖고서 국민의힘은 중앙당사까지 쳐들어와 압수수색하고, 중진 의원까지 구속시켰다. (반면) 민주당은 조서에도 남기지 않고 없던 일로 묻으려 하는 것이 진정 정당한 수사 맞나?"라고 목소리를 높였다.송 원내대표는 또 "특검이 정권의 수족이 되어서 표적 수사, 보복 수사, 공작 수사를 벌였다는 사실이 다시 한번 만천하에 드러난 것"이라며 "특검법을 정면으로 위반한 직무 유기이자 명백한 직권남용"이라고 지적했다.그러면서 "국민의힘은 민중기 특검과 관련 수사관 전원을 수사기관에 고발하겠다"며 "민중기 특검은 수사의 주체가 아니라 수사의 대상이 돼야 할 사람"이라고 말했다.한편 이날 회의에서는 지난 2일 국회 본회의장에서 포착된 문진석 민주당 원내운영수석부대표와 김남국 전 대통령실 국민디지털소통비서관의 인사청탁성 메시지, 이른바 '현지 누나 사건'이 다시 언급되기도 했다.송 원내대표는 "한편 강훈식 비서실장이 국회의 특별감찰관 추천을 요청했다"며 "(대통령실은) 현지 누나 사건이 터지자 부랴부랴 특별감찰관 추천 카드를 꺼내 들은 것"이라고 비판했다.이어 "이재명 대통령은 취임 30일 기자회견에서 특별감찰관을 임명하겠다는 뜻을 밝혔다. 이미 5개월이 지났다. 국민의힘은 그동안 수차례 특별감찰관 임명을 요구해 왔지만 민주당이 차일피일 시간만 끌어왔다"라고 지적했다.그러면서 "표리부동의 국정 운영 이제 즉각 중단하라"며 "국민의힘은 이미 특별감찰관 후보자 추천 작업을 마무리했다는 점을 밝힌다. 민주당도 즉각 특별감찰관 추천 절차에 들어갈 것을 강력히 촉구한다"라고 덧붙였다.회의 직후 취재진과 만난 최은석 원내수석대변인은 민중기 특검 등을 고발하는 일과 관련해 "어느 수사기관에 고발할지 당내 법률자문위에서 검토 중이다. 검토 이후 고발을 추진할 생각"이라고 설명했다.또 국민의힘 추천 특별감찰관 후보에 대해서는 "내부적으로 특별감찰관 후보자를 좁혔다. 검토는 끝났고 마지막 확인 절차를 거친 후 알리겠다"고 했다. 최 대변인은 그러면서 "특별감찰과 후보는 여야 모두 추천하고 서로 협의해야 해서 오늘 원내대표 간 회동에서 논의할 것으로 전망한다"고 덧붙였다.