"지역언론 소멸하면 한국 소멸... 종합 대책 필요"

"지역 언론이 소멸되면 지역 소멸이 가속화된다. 이는 결국 대한민국 소멸로까지 이어질 수 있는 문제다. 안정적인 경영기반을 마련하는 과감하고 종합적인 지원대책이 필요하다."

바른지역언론연대가 지난 3일 김교흥(인천 서구갑) 국회 문화체육관광위원장을 만났다. 김교흥 위원장에게 지역언론이 지속가능하기 위해 필요한 정책에 대해 물었다. 김 위원장은 "지방소멸 시대에 풀뿌리 언론이 지역을 살린다"며 "지역신문 정책에 지역 언론의 목소리가 반영돼야 한다"고 강조했다.지역언론의 중요성에 대해서 설파한 김위원장은 "지역언론은 지역문화의 구심체 역할과 주민 여론 형성, 결속에서 핵심 역할을 하고 있다"며 "지역의 정체성과 특수성을 지키면서 주민에게 공동체 소속감과 자부심을 주고 있다"고 말했다.이어 "중앙 이슈와 지방 권력을 감시하는 언론 고유의 기능 외에도 주민 일상을 반영하는 뉴스와 지역 고유 정체성이 담긴 콘텐츠로 지역민의 삶을 더욱 단단히 연결하는 매개체가 되고 있다"고 덧붙였다. 그러면서 "지역신문 발전 정책에 지역 언론의 목소리가 들어가야 한다"며 "지역언론 현장의 목소리가 반영돼야 진정한 의미의 지역신문 발전 정책과 지방소멸 대책을 만들 수 있다"고 전했다.김 위원장은 지역언론을 기술적으로 지원하는 것뿐만 아니라 안정적인 경영기반을 마련하는 과감하고 종합적인 지원대책이 필요하다고 강조했다.김 위원장은 "지역신문을 살리는 것이 지역 경제를 살리는 데 기여하는 것"이라며 "미국, 캐나다 등 해외 주요국은 지역언론 생태계를 적극적으로 활성화하고 있다"고 말했다. 이어 "지역언론에 광고하는 중소기업에 세금공제 혜택을 주거나, 지역언론 기자 채용 지원, 지역언론 구독 보조금 지급, 구독자 세금공제 혜택 등 다양한 방식으로 지원하고 있다"고 설명했다.또 "한국도 지역신문발전 3개년 지원계획을 토대로 지역신문을 지원하고 있다"며 "기술적 지원도 중요하지만 안정적인 경영기반을 마련할 수 있는 과감하고 종합적인 대책이 필요하다"고 밝혔다.지역신문발전기금이 출범 당시 250억 원에서 현재 80억 원으로 축소된 데 대한 입법적 대안을 묻는 질문에 김 위원장은 "지역신문 발전을 위한 예산이 안정적으로 확충될 수 있게 제도적 지원을 아끼지 않겠다"고 답했다.그는 "윤석열 정부 들어 지역신문발전기금에 일반 예산을 전혀 편성하지 않으면서 80억 원 규모로 축소됐다"며 "새 정부는 2026년 지역신문발전기금을 35억 원 증액한 119억 원으로 편성했고, 예산 심사 과정에서 36억 원을 추가 증액했다"고 밝혔다.그러면서 "앞으로 지역신문 발전을 위한 예산이 안정적으로 확충될 수 있게 제도적 지원을 계속하겠다"고 말했다.정부 광고 집행이 여전히 중앙언론에 편중돼 있다는 지적에 대해 김 위원장은 "한국언론진흥재단이 지원을 결정하는 과정에서 지역 중소신문에 대한 배려가 필요하다고 생각한다"고 답했다.그는 "국정감사에서 편향된 정부 광고 집행 문제를 집중적으로 지적했다"며 "윤석열 정부는 돈으로 언론사를 길들이려고 했다. 문체부가 지난해 발주한 정부 광고를 보면 MBC·SBS는 0건이었다"고 지적했다. 이어 "이번 국정감사에서도 편향적 정부 광고 문제를 지적하며 재발방지 대책을 요구했다"고 밝혔다.김 위원장은 "국회 문광위원장으로서 지역언론이 지속 가능하게 운영될 수 있게 제도적 기반을 강화하고 지역 공론장이 활성화될 수 있게 법적·예산적 지원을 아끼지 않겠다"고 덧붙였다.