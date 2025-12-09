"충남 지역사랑상품권 집행률 64% 그쳐, 밥상 차려도 못먹나"

큰사진보기 ▲안장헌 충남도의원 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

AD

충남 지역사랑상품권의 집행률(시행비율)이 60%대에 그친 것에 대해 "밥상을 차려주어도 못먹냐"는 쓴소리가 나왔다.충청남도의회 안장헌 의원(아산5·더불어민주당)은 9일 보도자료를 통해 "'2025년 지역사랑상품권 집행 현황(11월 말 기준)'을 분석한 결과, 충남 전체 집행률이 64.12%에 그쳐 전국적인 지원 기조와 국비 확보에도 불구하고 정책 효과를 제대로 살리지 못한 것으로 드러났다"고 지적했다. 자료는 충남도 산업경제실에서 제출받아 분석한 것이다.안 의원에 따르면, 2025년 충남 지역사랑상품권 발행 규모는 총 1조 3323억 원이다. 이는 도민 1인당 약 62만 원을 발행할 수 있는 정도의 규모다. 실제 지역사랑상품권 할인(적립) 예산액 기준으로 보면 예산액은 약 1564억이다. 그러나 실제 집행액은 9484억 원으로 집행률 64.12%에 그쳤다.안 의원은 "정부와 국회가 지역경제 회복을 위해 재원을 마련해주었는데 집행률이 낮다는 것은 밥상을 차려줘도 제대로 먹지 못한 것과 다름없다"며 "코로나 이후 경기 침체와 물가 부담으로 고통받는 소상공인과 도민에게 반드시 돌아갔어야 할 재원이다. 이를 제때 활용하지 못했다는 것은 행정의 노력 부족"이라고 비판했다.그러면서 "지역사랑상품권은 지역 상권을 살리고 소상공인의 숨통을 트이게 하기 위한 정책인데, 충남이 스스로 기회를 놓쳐 정책 효과를 반감시켰다"며 "집행 부진의 원인을 면밀히 점검하고 제도 보완과 실효성 있는 개선책을 즉시 마련해야 한다"고 촉구했다.다만 충남도는 '지난 1월부터 4월까지 사용한 지역사랑상품권에 대한 소급적용이 되지 않아, 상대적으로 집행률이 저조할 수밖에 없었다'고 해명해 온도차를 보였다.충남도 관계자는 9일 <오마이뉴스>에 "올해는 (지역사랑상품권 관련 예산을) 정부 추경으로 받아서 국비가 늦게 내려왔다. 지난 1월에서 4월까지 발행한 지역사랑상품권에 대해서는 국비 지원이 되지 았았다"라고 말했다.그러면서 "1월에서 4월의 경우에도 소급해서 국비를 지원 했다면 지역사랑상품권 집행률이 지금보다는 올라갔을 것이다. 소급적용이 되지 않아서 집행률이 저조한 측면도 있다"고 설명했다.다만 이 관계자는 "시군별로 발행 편차가 있다. 일부 시군은 적극적으로 발행을 하려고 하는 반면,"일부 지자체의 경우, 지방비 부담을 이유로 지역사랑상품권 발행규모를 애초에 작게 잡는 경우도 있다"라고 부연했다.