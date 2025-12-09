여수시, '복합해양레저관광도시' 추가 선정…통영·포항 이어 3번째

큰사진보기 ▲여수세계박람회장 전경. ⓒ 여수시 관련사진보기

전남 여수시가 해양수산부가 추진하고 있는 '복합해양레저관광도시 조성사업'의 대상지로 9일 최종 선정됐다.올해 새롭게 추진하는 복합해양레저관광도시 조성사업은 지역의 고유 매력을 활용하고, 민간투자와 연계하여 놀거리(레저), 볼거리(관광), 쉴거리(휴양) 등 해양레저관광 기능을 집적해 대규모 해양관광도시를 조성하는 사업이다.앞서 해수부는 지난 7월 첫 공모를 통해 경남 통영시와 경북 포항시를 선정한 바 있다. 이번에 전남 여수시를 추가로 선정하여 올해 총 3곳을 사업대상지로 확정 지었다.이에 따라 여수시는 여수세계박람회장, 돌산, 경도, 무술목 등 가만막 전역을 글로벌 복합 해양레저관광거점으로 조성할 계획이다.이를 위해 내년부터 2030년까지 5년간 총사업비 1조 980억 원(국비 1000억, 지방비 1000억, 민간 8980억)이 투입해 ▲박람회장 사후활용 계획과 연계한 스마트 해양레저지원센터 ▲돌산 우두리(회타운 부지) 오션푸드스트릿 터미널 ▲경도 복합크루즈환승센터 ▲경도-무술목 해역 플로팅 웰니스파크 ▲무술목 해수욕장 아쿠아마린파크 조성 등을 추진할 예정이다.민간 부분에서는 지난달 11월, 신규 관광단지로 승인받은 무술목 관광단지와 이미 조성 중인 경도 해양관광단지 등의 사업들과 연계해 시너지 효과를 극대화한다는 방침이다.주철현 의원은 "이번 사업 선정은 여수가 대한민국 대표 글로벌 해양레저관광도시로 도약하기 위한 중요한 출발점"이라며 "2026여수세계섬박람회의 성공적인 개최와 함께 해양관광산업이 단순한 개발사업이 아니라 지역의 지속가능한 성장동력으로 이어지도록 정부와 지자체‧민간이 함께 협력해 여수의 미래를 이끌겠다"고 말했다.