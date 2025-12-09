경상국립대, 우주항공·방산 분야 중국·베트남 유학생 유치 나서

AD

경상국립대학교(총장 권진회)는 중국과 베트남의 주요 대학-기관을 공식 방문하고 우수 외국인 유학생 유치 경쟁력 강화를 위한 전략적 네트워크 구축에 나섰다.권진회 총장을 단장으로 하고 오재신 국제처장과 중국·베트남 담당 실무자를 포함한 이번 방문단은 7일부터 13일까지 5박 7일 일정으로 중국 상하이와 베트남 하노이를 방문하고 있다.주요 방문기관은 중국 상하이전기대학, 상하이이공대학과 베트남 주베트남 대한민국대사관, 레퀴동기술대학(군사기술아카데미), 후으응이기술경영대학, 하노이대학 등이다. 방문단은 이들 기관과 대학에서 우주항공·방산 분야를 포함한 공학 및 한국어·국제교육 분야 협력을 폭넓게 논의했다.방문단은 12월 8일 상하이전기대학과 학술 및 학생 교류에 관한 양해각서(MOU)를 체결하고, 유학생 교류 확대와 공동 교육 프로그램 운영 방안을 심도 있게 논의했다.권진회 총장은 "중국과 베트남의 주요 대학·기관과의 전략적 파트너십 구축은 경상국립대학교가 우주항공·방산 등 첨단 분야에서 글로벌 교육 허브로 도약하는 중요한 발판이 될 것"이라며, "유학생 유치 중점국가와 긴밀하게 협력하여 학생들에게 세계 수준의 교육 기회를 제공하고, 지역과 함께 성장하는 글로컬 거점대학으로서 역할을 더욱 공고히 하겠다."라고 강조했다.