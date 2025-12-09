사회부산경남한줄뉴스 25.12.09 10:04ㅣ최종 업데이트 25.12.09 10:04 고성군 퇴직공무원 김외점 씨, 성금 300원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲고성군 퇴직공무원 김외점, 성금 300원 기탁 ⓒ 고성군청 관련사진보기 고성군 퇴직공무원 김외점 씨는 8일, 고성군청을 방문하여 어려운 이웃들을 위한 성금 300만 원을 기탁하였다. 김외점 씨는 "도움이 필요한 복지사각지대에 계신 분들에게 작은 도움이라도 드리고자 성금을 기탁하게 되었다"라며, "이번 나눔을 계기로 우리 사회에 이웃을 위한 온정이 더욱 확산되기를 바란다"고 말했다. 이날 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 해당 가정에 전달될 예정이다. #고성군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사경상국립대, 우주항공·방산 분야 중국·베트남 유학생 유치 나서 갤러리 오마이포토 계엄 1년 다시 국회 밝힌 응원봉들 1/12 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.