메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.09 10:04최종 업데이트 25.12.09 10:04

고성군 퇴직공무원 김외점 씨, 성금 300원 기탁

원고료로 응원하기
고성군 퇴직공무원 김외점, 성금 300원 기탁
고성군 퇴직공무원 김외점, 성금 300원 기탁 ⓒ 고성군청

고성군 퇴직공무원 김외점 씨는 8일, 고성군청을 방문하여 어려운 이웃들을 위한 성금 300만 원을 기탁하였다.

김외점 씨는 "도움이 필요한 복지사각지대에 계신 분들에게 작은 도움이라도 드리고자 성금을 기탁하게 되었다"라며, "이번 나눔을 계기로 우리 사회에 이웃을 위한 온정이 더욱 확산되기를 바란다"고 말했다.

이날 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 해당 가정에 전달될 예정이다.

#고성군

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경상국립대, 우주항공·방산 분야 중국·베트남 유학생 유치 나서

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기