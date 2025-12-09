고성군 퇴직공무원 김외점 씨, 성금 300원 기탁

큰사진보기 ▲고성군 퇴직공무원 김외점, 성금 300원 기탁 ⓒ 고성군청 관련사진보기

고성군 퇴직공무원 김외점 씨는 8일, 고성군청을 방문하여 어려운 이웃들을 위한 성금 300만 원을 기탁하였다.김외점 씨는 "도움이 필요한 복지사각지대에 계신 분들에게 작은 도움이라도 드리고자 성금을 기탁하게 되었다"라며, "이번 나눔을 계기로 우리 사회에 이웃을 위한 온정이 더욱 확산되기를 바란다"고 말했다.이날 기탁된 성금은 경남사회복지공동모금회를 통해 관내 해당 가정에 전달될 예정이다.