시아버지 빚 때문에 전세금 빼고 오르막길 같았던 결혼 생활

"아 씨발!! 이러고는 못살겠네 진짜! 그냥 다 때려쳐!"

얼마 전 노래 경연 TV 프로그램 <우리들의 발라드>에서 참가자 이예지씨가 '오르막길'이란 곡을 불러 우승했다. '달콤한 연애를 지나 결혼이라는 언덕을 오르려면 이를 꽉 물고 견뎌야 한다'는 내용의 가사를 들으면, 우리 부부가 집 때문에 고생했던 첫 10년이 자동으로 재생된다. 숨이 차고, 다리가 후들거리고, 언제 끝날 지 모르는 오르막.2012년 2월, 결혼 한 달 만에 미국에 사시는 시아버지는 "딱 한 달만" 쓰겠다며 신용대출을 요청하셨다. 우리 집 전세금의 절반에 해당하는 큰 금액이었는데 남편은 망설임 없이 그 돈을 내드렸고, 그 한 달은 1년이 넘어가더니, 결국 돈은 돌아오지 않았다.분명 누군가 잘못한 거였지만 남편을 닦달해봤자 달라질 것이 없었다. 결국 전세집을 처분하고 보증금을 받아 대출을 갚았다. 서울에서 더 버텨봤자 답이 없다고 생각했다. 훌훌 털어버리고 아예 한국을 떠나버리자는 남편의 제안에 나도 마음이 기울었다.그렇게 2013년에 떠난 남편의 프랑스 유학은 2년 만에 실패했다. 2015년 중반, 우리가 한국에 없던 사이, 서울 집값은 2배나 올라 있었다. 선택지는 월세 45만 원짜리, 방 두 칸짜리 12평 빌라뿐이었다. 남편은 더 이상 대기업 과장이 아니었다. 아이는 어렸다. 남편과 시아버지가 원망스럽지 않았다면 거짓말이다. 사실 꽤 오래 괴로웠다. 그러나 그 결정을 함께 내렸던 나도 책임에서 자유롭지 않았다.2016년, 나는 예전에 다니던 회사에서 불러줘서 재입사했고, 남편은 작은 정책연구소에 취직했다. 그의 월급은 예전의 3분의 2 수준이었다. 다시 시작해야 한다는 압박 속에 우리는 극도로 예민했다.기사가 안 써지는 것도, 아이가 자주 아팠던 것도, 다 남편 유학 때문인 것 같았다. 그의 회사는 쥐꼬리만한 월급을 주면서도 남편을 자주 몽골, 우간다, 네팔, 미얀마로 2~3주나 보냈다. 그때마다 나는 독박 육아와 취재, 마감 스트레스에 분노가 언제 터질지 모르는 시한폭탄이었다.결국 그게 터질 수밖에 없던 날이 왔다. 남편이 해외 출장에서 돌아온 날 저녁. 나는 기사가 너무 많아서 점심도 굶은 날. 아이가 열이 난다고 1차 마감 끝나자마자 택시를 타고 애를 찾아서 병원에 갔다가 집에서 밤까지 일을 마무리했다. 비좁은 주방에서 파스타를 먹이는데 아이가 그릇을 엎었고 음식과 소스가 온통 옷 위로 쏟아졌다.나는 악을 쓰며 울었다. 나는 분명히 내 모두를 갈아넣고 있는데 왜 우리는 신혼때보다 더 쪼그라들었을까. "엄마 왜 소리 질러?" 어리둥절한 아이가 묻는다. "엄마 배고파서 그래. 먹으면 괜찮아져"라며 남편은 서둘러 라면을 끓여준다.그는 밥상을 치우고, 아이 옷을 빨고, 씻기고 재웠다. 남편도 장기 비행에 피곤했을 터였다. 너만 화낼 줄 아냐고 받아칠 법도 한데 아무 말이 없었다. 그런데 내 폭발이 정말 위기감을 주었는지 남편은 열심히 이력서를 써서 큰 회사 컨설턴트로 이직을 했다.2017년, 그 월세방을 1년 반 만에 나와 우리는 언덕 중턱, 엘리베이터 없는 4층 전세집으로 올라탔다. 장 보고 오는 오르막길은 전쟁이었다. 남편은 내 손에 들린 장바구니를 가져다 들고 숨을 몰아쉬며 언덕을 올랐다. 안 그래도 땀이 많은 사람인데 밤늦게 퇴근할 때마다 땀을 한 바가지 흘리며 집에 들어왔다. 나랑 아이는 안방에서 먼저 자고, 남편은 책상 하나 놓으면 겨우 한 사람 누울 자리 나오는 작은방에서 쪼그려서 잤다.그 언덕은 나중에 더 가파르게 다가왔다. 아이가 초3이 되던 2021년, 나는 암 진단을 받았다. 낮에는 재택근무를 했고, 밤에는 아이를 재운 뒤 퇴근한 남편과 교대해 방사선 치료를 받았다. 그때 마다 언덕 꼭대기 주차구역까지 캄캄한 길을 올라가야 했다. 이렇게 세상은 고요한데 나는 왜 폭풍속에 있을까, 이 폭풍이 끝나긴 할까, 길을 오를 때마다 쓸쓸했고 막막했다.남편은 병원을 같이 가주지 못했지만 "병원 도착했냐", "오늘은 대기가 별로 없냐", "올 때 조심히 와라" 같은 문자를 남겼다. 그리고 내가 돌아올 때까지 나를 기다렸다가 내가 아이 옆에 눕는 것까지 보고 작은방으로 자러 들어갔다. 다 지나고 생각해보니 나 혼자 올라가고 있었다고 생각했던 그 언덕을 남편도 같이 오르고 있었다.그 작은 집에서 6년을 살았다. 몸으로 고생하던 생활은 우리의 마음을 낮추었고, 낮아진 마음은 힘든 처지의 타인을 더 선명하게 보게 했다. 아이 친구들이 몰려와 저녁을 먹고 가는 날, 다둥이 가족이 놀러와 좁은 집이 숨쉬기 어려울 만큼 꽉 차던 날, 남편은 "목살 좀 더 사갈까?" 하고 문자를 보냈다. 그의 다정함은 좁은 집에서 나의 마음을 더 넓혀주었다. 남편에게 남은 돌덩이 같은 원망도 사람들 사이에서, 웃음소리 사이에서 조금씩 녹았다.남편이 하는 컨설팅 일은 프로젝트 하나하나를 따야 버티는 구조라, 말 그대로 피가 마른다. 개인의 성과가 곧 회사의 성과가 되는 이 일은 남편과 전혀 맞지 않는 옷이다. 그럼에도 내가 "프랑스에서 교수 됐으면 어땠을까?"라고 묻는 날이면, 그는 늘 "지금이 최선이야"라고 답한다.적성과 꿈을 그대로 밀고 나가는 사람이 부럽긴 하지만 대단해 보이진 않는다. 오히려 적성에도 맞지 않아도 가족을 위해 끝까지 자기를 던지는 사람이 정말 멋져 보인다. 남편은 그런 사람이다.요즘은 결혼과 동시에 자가로 시작하는 부부도 많고, 우리 또래쯤 되면 집 한 채쯤 갖고 사는 사람들도 적지 않다. 하지만 우리는 올해가 되어서야 전세 자금 대출을 다 갚았다. 친구가 최근에 팔았다는 아파트 가격을 들으면 또 비교의 마음이 올라온다.그래도 집이라는 많은 언덕을 함께 숱하게 오른 지난 시간을 떠올리면 우리 남편이 존경스럽다. 조금 다르게 생각해보면 집은 결국 남한테 자랑하려고 사는 곳이 아니라 가장 힘든 순간에 가족을 지켜주는 사람 그 자체다. 남편은 내가 돌아갈 곳이고 마지막 목적지이다.자주 남편에게 큰소리 친다. "자기야, 집 없어도 우리 잘 살아. 회사 힘들면 때려쳐! 내가 먹여 살려 줄게!" 물론 내가 뭐가 있어서 하는 말은 아니다. 우리가 버티며 올라왔던 시간을 기억하니까 나오는 말이다. 오늘도 나는 '오르막길' 노래를 들으며 퇴근한다. 그리고 그 오르막길 끝에서 나를 기다릴 남편의 얼굴을 보러 집으로 간다.