25.12.09 09:49최종 업데이트 25.12.09 09:49

진주음식큰잔치 참여단체, 성금 800만원 기탁

진주음식큰잔치 참여단체, 성금 800만원 기탁
진주음식큰잔치 참여단체, 성금 800만원 기탁 ⓒ 진주시청

10월 진주남강유등축제 기간 중 '진주음식큰잔치'에 참여한 단체들이 이웃돕기성금 800만 원을 (재)진주시복지재단에 8일 기탁했다.

이번 기탁은 지역사회에 나눔을 실천하고자 하는 8개 여성단체들의 뜻을 모아 '진주음식큰잔치'에서 얻은 수익금의 일부로 마련됐다. 기탁된 성금은 다가오는 연말을 맞아 이웃들에게 도움이 될 예정이다.

#축제

