영어 최악 '불수능'에 120개 교육단체 "교육과정평가원장 사퇴하라"

큰사진보기 ▲수능 영어 1등급 비율 추이절대평가로 치르는 수능 영어영역 1등급 비율이 아홉 번 중 두 번을 빼고는 8%에도 못미쳤고, 급기야 2026학년도 수능에서는 3.1% 수준으로 떨어졌다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

올해 대학수학능력시험(수능) 영어 1등급 비율이 수능 도입 이후 최저치를 기록한 '최악의 불수능' 논란에 대해 120여 개 교육단체가 모인 교육대개혁국민운동본부가 "사교육을 부추기는 한국교육과정평가원장은 사퇴하라"라고 요구했다. 교육부는 교육과정평가원에 대한 조사에 착수했다.9일 오전, 국민운동본부는 성명에서 "정부가 작년부터 킬러 문항(초고난도 문항)을 내지 않겠다고 했지만, 절대평가인 영어 과목에서 1등급이 3.11%로 상대평가 시절(4%)보다도 낮은 수치"라면서 "불수능은 사교육 의존도를 높인다는 통설처럼 내년에는 사교육 시장이 더욱 활성화될 것이다. 당초 영어를 절대평가로 전환한 것은 과도한 경쟁을 완화하겠다는 취지였는데 영어에서 고난이도 문제를 낸 것은 이해할 수 없다"라고 지적했다.이어 국민운동본부는 "결국 사교육 시장이 더욱 비대해지는 결과를 낳을 가능성이 크다. 이런 경향은 고등학교 교육의 정상화를 저해하고 공교육의 무력감을 심화시키며 N수생을 늘리는 결과를 낳을 것"이라면서 "우리는 킬러문항을 배제하겠다고 했던 정부의 약속을 헌신짝처럼 파기한 책임을 묻지 않을 수 없다"라고 밝혔다. 그러면서 "고난이도의 문제들을 출제하여 평가의 교육적 가치와 타당성을 지켜내지 못한 교육과정평가원장은 수험생과 국민 앞에 사죄하고 물러나야 한다. 오승걸 교육과정평가원장은 교육과정평가원을 책임질 자격이 없다"라고 강조했다.올해 수능 영어 1등급 비율은 3.11%였다. 이는 절대평가로 전환된 2018학년도 이후 최저 비율이다. 교육계에서는 1994년 수능 도입 뒤에 이런 낮은 비율이 나온 것은 처음이라고 보고 있다.이처럼 불수능 논란이 커지자 교육부는 지난 5일, 보도참고자료에서 "이번 사안을 계기로 수능 출제와 검토 전 과정에 대한 면밀한 조사를 즉시 시행할 것"이라면서 "조사 결과에 따라 엄정하게 대응하겠다"라고 밝혔다. 강훈식 대통령 비서실장도 지난 8일, 수석·보좌관 회의에서 "2026학년도 수능 영어 난이도 조절 실패로 수험생과 학부모의 혼란이 가중되고 있다"라면서 "한국교육과정평가원과 교육부에 책임 있는 대책 마련을 요청했다"라고 밝혔다.한편, 오승걸 교육과정평가원장은 윤석열 정부 시절인 지난 2023년 8월 3일 원장에 선임됐다. 전임 원장이 '수능 킬러문항'으로 사퇴한 지 45일만이다. 오 원장의 직전 직함은 교육부 책임교육정책실장이었다.