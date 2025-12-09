인천시, 올해 섬 찾은 여객선 이용객 200만 넘었다

큰사진보기 ▲인천 대청도 농여해변(위)과 백령도 두무진(아래). ⓒ 인천시 관련사진보기

AD

인천시(시장 유정복)는 올해 인천 섬을 찾은 연안여객선 이용객이 11월 말 기준 200만 명을 넘어섰다고 9일 밝혔다.이는 지난해 같은 기간 188만2930명에 비해 11% 늘어난 수치(208만6564건)다. 올해 처음 시행한 '인천 아이(i)-바다패스'가 섬 관광 활성화에 결정적 역할을 한 것으로 평가된다.올해 11월까지 인천 아이(i)-바다패스를 사용해 섬을 찾은 이용객은 84만2434건으로, 지난해 대비 31% 증가했다. 인천시민은 지난해 55만4468명에서 70만9186명으로 28% 늘었고, 다른 시·도민은 9만368명에서 13만3248명으로 48% 늘었다.특히 운임 할인으로 다른 시·도민 이용객이 증가율이 두드러졌으며, 이는 섬 관광의 외부 유입 효과 확대와 지역경제 활성화에 기여한 것으로 분석된다.인천시는 2026년에도 아이(i)-바다패스를 동일 기준으로 지속 시행한다. 올해와 같은 기준으로 인천시민은 모든 항로 편도 운임을 시내버스 요금 수준인 1500원으로 이용할 수 있고, 다른 시·도민은 운임의 70%를 지원받는다.특히, 운임이 가장 높아 할인율 적용이 큰 서해5도는 올해 19만9917명이 방문해, 전년 대비 66% 증가한 수치로 가장 큰 폭의 성장세를 보였다. 내년에도 지속적 증가가 예상되면서 섬 관광 수요 확대가 더욱 가속화될 전망이다.인천시는 관광객 급증에 따른 주민 불편 해소와 관광질서 확립을 위해 섬 주민 배표 예매 불편 해소를 위한 예비선을 증회 운항한다. 또한 관광 성수기인 봄·가을철에 관리를 강화하기 위해 임산물 불법 채취, 쓰레기 무단 투기 단속 등 '인천 아이(i) 바다 지킴이' 사업을 추진할 계획이다.유정복 시장은 "올해 처음 시행한 인천 아이(i)-바다패스는 해상교통 정책의 새로운 기준을 제시하며 전국적인 모범사례로 평가받고 있다"면서 "앞으로도 인천의 독보적인 자연자원인 섬의 가치를 더욱 높이고, 관광 활성화와 지역경제 성장으로 연결되는 정책들을 지속적으로 발굴·확대해 나가겠다"고 말했다.