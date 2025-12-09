"남양읍 임시청사, 중개수수료 6600만원 지급?"

큰사진보기 ▲전성균 의원이 일문일답으로 시정질의를 했다. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

화성특례시 남양읍 임시청사 이전과 관련, 부동산 중개수수료가 6600만원이 지급됐다. 반면 효행구는 200만원밖에 지출되지 않았다.전성균 화성특례시 의원은 지난 8일 오전 제246회 제2차 본회의 시정질의 일문일답에서 이에 대한 설명을 요구했다.정명근 화성특례시장은 "중개사가 에어컨 34대, 남양읍 바닥타일 공사비 등 3억 원 가량을 건축주 부담으로 하는 등 역할을 해준 것으로 알고 있다"라며 "효행구는 에어컨 설치비용만 4억8천만 원이 추가로 들어갔기 때문에, 성과에 비하면 크게 벗어나지 않은 것으로 본다"고 답했다.전성균 의원은 "동탄출장소가 라스플로레스에 있었을 때 중개수수료를 0.02%로 했다. 남양읍 경우 0.09% 최고 이율로 보장하는 것이 적당한가 하는 의문이 든다. 조율을 해서 좀 낮출 수 있을 것이라고 생각한다"라며 "남양읍에서 직접 추진하는 것이 아닌, 재산관리과에서 추진했어야 하며, 가이드라인 등이 있어야 한다"고 요청했다.이어 출자출현기관 및 공공기관 공정채용 전수조사 결과에 대해서도 지적했다.전성균 의원은 "화성시 재단A 블라인드 채용 미비, 이해충돌 공지 누락. 재단K 최종합격자 경력조회 미실시 자격기준 미달하지 않는 자를 채용, 재단I는 규정에 명시되지 않는 직렬분야를 뽑기도 했다. 공정하다고 보는가"라고 질의했다.정명근 화성시장은 "화성시 공공기관감사팀에서 검사한 결과 적발된 사항이다. 우리시도 자체적으로 공공기관의 합리적이지 않은 업무처리에 대해 지켜보겠다"고 답했다.재정 문제에 대한 우려도 집중적으로 제기됐다. 전 의원은 "2024년 재정자립도와 재정자주도가 모두 약 10%p 하락했다"라며 재정 구조의 취약성을 강조했다. 또한 복지예산 확대와 함께 축제·행사 건수가 꾸준히 증가한 점을 지적했고, 이에 정명근 시장은 내년부터 행사 건수를 89건으로 줄이고 예산도 43억 원을 감액 편성했다며 소모성 예산에 대해서는 과감히 줄여나가겠다고 답했다.전 의원은 특히 2026~2028년 사이에 신안산선 향남 연장, 솔빛나루역 신설, GTX-C 병점 연장 등 대규모 철도·SOC 사업에 약 4400억 원의 시비 부담이 집중되는 점을 강조하며 "재정이 가장 취약한 시기에 가장 큰 파도가 온다. 우선순위 재정비가 필요하다"라고 강조했다.마지막으로 전 의원은 "가짜 복지와 선심성 사업이 아니라 긴축재정과 재정건전성 회복이 우선되어야 한다"며 "기본 사회 속도전과 보여주기식 행정에 매몰되어서는 안 된다"고 지적했다. 전 의원은 재정정책의 근본적 전환을 촉구하며 책임 있는 재정 운영의 필요성을 강력히 촉구했다