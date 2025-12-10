평일엔 회사에서, 주말엔 밭에서 일하는데 싫지가 않습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이거 좀 먹어 봐. 저번에 감 삭힌 건데 입맛에 맞으면 줄게. 떫은 맛이 좀 있는 것 같기도 하고..."

"어머나, 언니, 드디어 완성됐네요. 음... 아삭 하니 괜찮은데요. 떫은 맛 안 나요."

"박쌤, 대봉감, 가지에 빼곡하게 달린 것들은 솎아가며 따 줘야 해요."

큰사진보기 ▲샐러드시금치를 살짝 데치고 삭힌 감을 넣고 밭에서 딴 적상추로 샐러드를 만들었다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"언니, 삭힌 감으로 샐러드 만들었는데 너무 맛있어요. 감사합니다."

"오~~~, 대박이네요~~~~~^^"

"곶감 도전해 볼려고 곶감꽂이 샀어요. 근데 뜨악 100개분이 왔어요. 전 20개 정도만 할 거라, 필요하신 분?"

큰사진보기 ▲곶감만들기지인이 때마침 곶감꼬지를 주어 대봉감 곶감을 만들어 보았다. ⓒ 이정미 관련사진보기

"호박죽 끓였어. 맛있다. 올 겨울 숙제 끝냈다. 하하. "

큰사진보기 ▲호박죽느루뜰에서 난 노랑둥이로 언니가 호박죽을 끓였다. ⓒ 이정미 관련사진보기

농막 이웃 언니를 보며 나는 놀랄 때가 많다. 언니는 직장인이다. 직장일만 해도 머릿속이 복잡할 것 같은데 농막에 오면 또 부지런히 움직인다. 언니는 키가 크고 미인이시며 평소 옷차림도 매우 세련되다. 그런데 시골에 오면 완전 변신한다. 시골 할머니들이 쓰는 알록달록 꽃무늬 모자, 몸빼 바지, 장화를 신은 모습이 영락없는 시골 아낙이다.음식도 척척 잘하신다. 손이 커서 뭐든 넉넉하게 준비하신다. 언니와 함께 있으면 나도 모르게 말그대로 배터지게 먹게 된다. 조심 조심 소심한 나와 다르다. 그런 언니가 신기하기도 하고 부럽기도 하다.가을이 한창 무르익을 무렵, 우리의 '느루뜰'에는 대봉감이 주황으로 곱게 익어가고 있었다. 요량이 없는 남편과 나는 잘 익어가는 대봉감을 따서 이웃과 나누기에만 여념이 없었다.언니는 남편을 불러 시범을 보였다. 그렇게 솎은 감들을 바구니 가득 담으며 "이건 내가 삭혀 볼게요. 맛있게 되면 나눠 먹읍시다" 했다. 그 삭힌 대봉감이 드디어 완성된 것이다. 언니는 봉지 가득 삭힌 대봉감을 담아 나눠주며, 걱정이 되는지 "겉절이처럼 해 먹어도 되고, 양념장에 찍어 먹어도 돼요" 하며 친절히 가르쳐 주었다(언니도 감 삭히는 것은 처음이라고 했다. 소금에 담그면 농도 조절이 어려워 소주에 담궈 감의 떫은 맛을 없앴다고 했다).요즘 느루뜰에는 겨울 대표 채소인 시금치가 무럭무럭 잘 자라고 있다. 파릇파릇 색깔이 곱고 깨끗하다. 모든 것이 맥없이 말라가는 계절에 새파랗게 싱싱 존재감을 뽐내는 요 녀석이 나는 너무 고맙고 이쁘다. 시금치가 어린 순이었을 때는 솎아 집으로 가져 와 생으로 샐러드에 넣어 먹었다.이제 시금치가 제법 제 모습을 갖춘 형태로 자랐다. 인터넷에 검색해보니 시금치를 생으로 먹으면 시금치 속 '옥살산' 성분이 칼슘과 철분 흡수를 방해하며, 과다 섭취 시 결석을 유발할 수 있다는 사실을 알게 되었다. 이 '옥살산' 성분은 끓는 물에 30초~1분 정도 데치면 대부분 제거된다고 한다.시금치 나물을 만들기 위해 시금치를 데칠 때 가장 어려운 점은 시간 조절이다. 조금만 방심하면 시금치가 허물거리고 조금만 빨리 꺼내면 덜 삶겨 식감도 맛도 떨어졌다. 무엇보다 물을 끓이는 수고도 개인적으로는 좀 번거러웠다.그래서 생각한 초간단 나만의 시금치 데치기 방법은 바로 이것이다. 전기 포트로 물을 끓인다. 깨끗하게 씻어 담아둔 시금치에 팔팔 끓는 물을 붓는다. 시금치가 적당하게 숨이 죽었을 때까지 기다렸다가 찬물에 헹구고 물기를 짠다. 이렇게 했더니 알맞은 식감으로 간편하게 시금치를 데칠 수 있었다.서리가 내려 추운데도 아직까지 죽지 않고 조그만 잎을 달고 있는 적상추를 조심조심 따서 집으로 가져 왔다. 상추, 살짝 데친 시금치, 삭힌 감, 방울토마토를 썰어 알맞게 담고 발사믹 식초와 올리버 오일만으로 드레싱을 했는데 얼마나 맛있던지. 이번 주는 아침 식사용으로 이 샐러드를 잘 먹고 있다. 농막 이웃 언니에게 샐러드 사진을 찍어 문자를 보냈다.오도이촌 생활에 함께 하는 이웃이 있어 얼마나 감사한지 모르겠다.며칠 전 부부 모임 단체톡에 문자가 날아들었다.'어머나, 왠일이야. 나도 만들고 싶었는데' 하며 얼른 20개 필요하다고 답을 보냈다. 지난 번에 아파트 베란다에서 곶감이 될려나 의심하며 시범삼아 꼬지에 꽂아 빨래집게로 널어 말려 보았다. 의외로 제대로 만들어진 곶감을 보며 정말 기뻤다.맛도 일품이었다. 감말랭이와는 다르게 과육질이 도톰하여 씹는 식감이 좋고 달콤함도 더욱 진했다. 뭐든 제 손으로 만들면 더 소중하고 더 맛있는 법이다. 서툴지만 농사를 지으며 이 '재미있는 진리'를 몸으로 체험하고 있다.곶감 꽂이도 얻었겠다 이 참에 제대로 곶감 만들기에 도전하고 싶었다. 느루뜰 창고에 보관되어 있던, 홍시가 되기를 기다리고 있던 대봉감 중에서 좀 단단한 것만 골라 집으로 가져왔다. 저녁밥을 먹고 남편과 둘이서 껍질을 벗겨내고 곶감 꽂이에 끼워서 베란다에 메달았다. 잘 마르면 부부 모임에 가져가 자랑도 하고 이야기꽃도 피울 참이다.언니가 사진 한 장을 보내왔다.지난 번에 느루뜰에서 딴 누렁 호박 중 잘 익은 것을 골라 언니에게 주었다. 지난해 언니가 호박죽을 끓였다며 문자를 보냈길래 주말이기도 하여 1시간 차를 달려 먹으러 갔던 기억이 떠올랐다. 엄마는 겨울이 되면 정말 숙제처럼 호박죽을 끓였다. 팥을 삶고 찹쌀로 새알을 빚어 오래 달이며 정성을 다했다.덕분에 우리 형제는 겨울이 되면 호박죽을 그리워하는 사람이 되었다. 호박죽을 나누며 엄마를 떠올리고 정을 쌓았다. 언니가 보낸 호박죽 사진 속에도 엄마의 팥과 찹쌀 새알이 부드럽게 녹아 있었다. 연노란 호박색이 아련하니 추억의 맛을 소환했다.예전에는 몰랐다. 형님이 간혹 시골에서 다듬어지지 않은 채소들을 가득 얻어 오면 일거리로 생각했다. 흙을 털고 다듬고 요리를 해야 한다는 부담감이 앞섰다. 그런데 사람 참 재미있다. 내 손으로 키우니 왜 이리도 소중하고 예쁜지, 신기할 따름이다. 느루뜰에서 집으로 가져온 채소들을 고이 잘 보관하며 일주일 내내 밥상에 올리는 기쁨이 여간 큰 것이 아니다. 형제와 이웃과 나누는 일도 마음이 넉넉해지고 그저 감사할 따름이다.더 신기하고 재미있는 것은 우리 부부가 부지런해졌다는 것이다. 시골 일거리가 추가된 만큼 몸을 더 부지런히 움직여야 하는데, 그게 이상하리만큼 싫지 않다. 다리에 근력이 붙어서 그런지 서서 일할 수 있는 시간도 늘었다. 약골인 남편이 올해는 감기 한번 걸리지 않은 것도 신통방통하다.