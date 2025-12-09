카부기공제회, 부산경남 독거 대리기사한테 김장나눔

큰사진보기 ▲(사)카부기공제회, 부산경남 독거 대리기사 위한 사랑의 김장나눔 ⓒ 카부기공제회 관련사진보기

(사)카부기공제회(공동회장 김철곤 이미영)는 지난 8일, 협동조합 경한택시(신진 이사장)와 함께 부산경남 독거 대리기사들을 위한 '2025 사랑의 김장나눔' 행사를 열었다. 카부기공제회는 올해 (재)부산형일자리상생기금 지역사회기부사업 부문에 선정되어 이번 나눔 외에도 지난 10월 3일에 '추석명절 반찬나눔' 행사도 연 바 있다.2022년에 설립된 (사)카부기공제회는 부산울산경남 대리기사들의 상호부조 단체로 입원수술비와 사고면책금 지원, 외부지원을 통한 소액대출, 경조사 십시일반 동참, 다양한 행사와 모임 등을 통해 500여명이 교류하는 공동체로 성장해왔다.이번 김장나눔은 32명의 카부기공제회원 자원봉사자들이 8일 오후 부산이동(플랫폼)노동자지원센터 사상에 모여 김장김치를 담구었고, 경한택시의 도움을 받아 당일 부산울산경남에 홀로 거주하는 고령의 대리기사 46명에게 전달하였다.김철곤 공동회장은 "해마다 회원들이 사랑의 김장김치를 담구고 도움이 필요한 회원, 비회원 대리기사들을 선정하여 나눔을 해왔다"며 "희망공동체를 표방하는 우리 공제회는 앞으로도 대리기사들끼리 동료애를 나누는 문화가 더 확산될 수 있도록 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.