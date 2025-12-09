큰사진보기 ▲남해군인재육성재단 인재육성기금 기탁 이어져 ⓒ 남해군청 관련사진보기

(재)남해군인재육성재단은 남해군이장단협의회에서 221만 원, 남소회에서 100만 원, 삼동면 하루펜션 신춘자 대표가 100만 원, ㈜생태와 환경 100만 원, 남해군청 재난안전과 안전기획팀(남해군)에서 200만 원의 인재육성기금을 기탁했다고 밝혔다.전국 이통장연합회 남해군지회(지회장 하정청)는 지난 11월 25일 남해실내체육관에서 개최한 '제15회 남해군 이장가족 한마음대회'에서 인재육성기금 221만원을 전달했다. 이장단은 2014년부터 5회에 걸쳐 8,936,500원을 기탁한 바 있다.남소회는 지난 5일 인재육성기금 100만 원을 기탁하였다. 송홍주 회장은 "지역의 후배들을 위해 의미 있는 일을 하고자 연말을 맞아 인재육성기금을 기탁한다."고 밝혔다. 남소회는 61년 소띠로 구성된 친목 단체로 자연정화와 환경보호 활동을 전개하고 있다. 2018년부터 4회에 걸쳐 인재 육성 기금 500만 원을 기탁했다.아울러, 삼동면 물건리에서 하루펜션을 운영하는 신춘자 씨가 100만 원의 인재 육성 기금을 보내왔다. 신춘자씨는 20여 년 전 남해로 이주해 16년째 펜션을 운영하고 있다. 2012년부터 여러 해에 걸쳐 올해까지 총 400만 원의 인재 육성 기금을 전달했다.또, 미조면 송정리에 사업체를 둔 ㈜생태와 환경에서 100만 원의 인재육성기금을 보내왔다. 12월 1일 남해군청 재난안전과 안전기획팀으로부터 200만 원의 인재육성기금이 기탁 계좌로 전달되었다.