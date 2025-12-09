메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

한줄뉴스

25.12.09 08:21최종 업데이트 25.12.09 08:21

남해군인재육성재단 인재육성기금 기탁 이어져

원고료로 응원하기
남해군인재육성재단 인재육성기금 기탁 이어져
남해군인재육성재단 인재육성기금 기탁 이어져 ⓒ 남해군청

(재)남해군인재육성재단은 남해군이장단협의회에서 221만 원, 남소회에서 100만 원, 삼동면 하루펜션 신춘자 대표가 100만 원, ㈜생태와 환경 100만 원, 남해군청 재난안전과 안전기획팀(남해군)에서 200만 원의 인재육성기금을 기탁했다고 밝혔다.

전국 이통장연합회 남해군지회(지회장 하정청)는 지난 11월 25일 남해실내체육관에서 개최한 '제15회 남해군 이장가족 한마음대회'에서 인재육성기금 221만원을 전달했다. 이장단은 2014년부터 5회에 걸쳐 8,936,500원을 기탁한 바 있다.

남소회는 지난 5일 인재육성기금 100만 원을 기탁하였다. 송홍주 회장은 "지역의 후배들을 위해 의미 있는 일을 하고자 연말을 맞아 인재육성기금을 기탁한다."고 밝혔다. 남소회는 61년 소띠로 구성된 친목 단체로 자연정화와 환경보호 활동을 전개하고 있다. 2018년부터 4회에 걸쳐 인재 육성 기금 500만 원을 기탁했다.

AD
아울러, 삼동면 물건리에서 하루펜션을 운영하는 신춘자 씨가 100만 원의 인재 육성 기금을 보내왔다. 신춘자씨는 20여 년 전 남해로 이주해 16년째 펜션을 운영하고 있다. 2012년부터 여러 해에 걸쳐 올해까지 총 400만 원의 인재 육성 기금을 전달했다.

또, 미조면 송정리에 사업체를 둔 ㈜생태와 환경에서 100만 원의 인재육성기금을 보내왔다. 12월 1일 남해군청 재난안전과 안전기획팀으로부터 200만 원의 인재육성기금이 기탁 계좌로 전달되었다.

#남해군

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사경상국립대, 우주항공·방산 분야 중국·베트남 유학생 유치 나서

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기