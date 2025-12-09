[서산] 위기의 석유화학산업, 신규 에너지 시장 개척 나선다

큰사진보기 ▲지난 8일, 충남도에서 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사, 김태흠 충남지사, 이완섭(사진, 왼쪽부터) 서산시장이 참석해 지속가능항공유(SAF) 실증 부지 업무협약을 맺었다. ⓒ 이완섭 SNS 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲대산석유화학단지는 정유·석유화학 기반 시설이 집약된 국내 대표 에너지 산업지대로, 지속가능항공유 생산을 위한 기술 연계가 가능한 지속가능항공유 생산 최적의 입지로 꼽힌다. ⓒ 서산시 관련사진보기

석유화학 산업이 불황을 겪고 있는 가운데, HD현대오일뱅크가 대산석유화학단지 신규 투자에 나서기로 했다.충남도와 서산시에 따르면 HD현대오일뱅크는 지난 8일, 충남도에서 송명준 HD현대오일뱅크 대표이사, 이완섭 서산시장, 김태흠 충남지사가 참석해 지속가능항공유(SAF) 실증 부지 업무협약을 맺었다.업무협약 주요 내용으로 HD현대오일뱅크는 오는 2031년까지 총 4천억 원을 투입해, 대산일반산단 연접 생활폐기물위생매립장 일원 9만 9141㎡를 개발해 대산일반산단으로 확대 편입시킨다.확장된 부지중 1만㎡ 가량은 지속가능 항공유(SAF) 종합실증센터 건립 부지로 활용하고, 나머지는 HD현대오일뱅크가 에너지 신산업 관련 핵심 플랜트 설비를 조성해 신규 에너지 시장 개척에 나설 계획이다.서산시에 따르면 지속가능항공유 종합실증센터는 기업에 연구개발을 지원해 기업의 투자를 촉진하고, 지속가능항공유의 원료 확보 및 생산, 시험·평가·검증까지 모든 과정에 있어 기술 국산화를 지원한다.지속가능항공유 종합실증센터는 서산의 정유·항공 산업생태계의 친환경 산업 전환을 선도할 기반이 될 것으로 서산시는 전망했다.대산석유화학단지는 정유·석유화학 기반 시설이 집약된 국내 대표 에너지 산업지대로, 지속가능항공유 생산을 위한 기술 연계가 가능한 지속가능항공유 생산 최적의 입지로 꼽힌다.협약식 후 이완섭 시장은 자신의 SNS를 통해 ""(이번 협약은)비위생매립장 문제를 해소하면서 친환경적이고 고부가가치 산업인 SAF종합실증센터를 건설하는 '일석이조'의 계기가 될 것"이라면서 "서산시가 행정적 뒷받침으로 적극적이고 안정적인 투자환경을 만들겠다"는 의지를 표명했다.그러면서 "이번 협약은 단순한 기업 투자를 넘어 지역 산업구조 고도화, 미래 친환경 산업 기반 구축, 신규 일자리와 지역경제 활성화로 이어질 매우 큰 파급력을 지닌 사업"이라며 긍정적으로 평가했다.김태흠 지사 역시 투자양해각서(MOU) 소식을 전하면서 "지난 8월 서산시가 산업위기 선제대응지역, 11월에는 고용위기 선제대응지역에 지정됐다"며 "(이번) 현대오일뱅크가 첫 사업 재편안을 제출한 만큼 충남도는 신속하고 전방위적으로 지원해나가겠다"고 설명했다.