실패는 용납되지 않는다는 강박, 학교폭력과 여론재판 사이에서

학교는 원래 미성숙한 청소년이 실수하고 실패를 겪으며 다시 배울 수 있는 안전한 실험실입니다. 그러나 지금 우리 사회에서 '실수'는 좀처럼 용납되지 않고, 작은 잘못도 곧바로 사회적 낙인으로 이어집니다. 특히 학교 폭력 문제는 피해자의 고통과 가해자의 과거가 극단적으로 다뤄지며 두 가지 잔혹한 현실을 드러냅니다.하나는 지워지지 않는 피해자의 상처이며, 다른 하나는 세월이 흘러도 사라지지 않는 가해자의 낙인입니다. 이 두 현실은 모두 사실이고 모두 아픔입니다. 이제 우리는 둘 중 하나를 선택하는 방식이 아니라, 두 현실을 함께 품을 수 있는 길을 찾아야 합니다.학교 폭력은 '아이들끼리의 싸움'으로 가볍게 넘길 일이 아니라는 사실이 여러 연구를 통해 확인되고 있습니다. 피해 학생들은 우울, 불안, 만성 두통, 수면장애, 인간관계 회피 등 다양한 증상을 겪으며, 심한 경우 삶을 위협받기도 합니다. 이 상처는 성인이 된 뒤에도 일·관계·자존감은 물론 삶 전반에서 되살아나 피해자를 고립시키곤 합니다.최근의 폭력은 온라인 공간으로 확장되며 24시간 지속되는 경우도 많아 피해자의 일상은 더욱 벼랑 끝으로 몰립니다. 그러므로 피해자의 고통을 외면하지 않고, 치료와 회복을 위한 전문 인력·예산·제도를 충분히 보장하는 일은 선택이 아니라 사회적 책임입니다.그러나 피해자의 고통에 공감하는 마음이 또 다른 극단으로 기울 때도 있습니다. 수십 년 전 일을 다시 끄집어내어 그 잘못 하나만으로 한 사람의 현재 삶을 무너뜨리는 '여론 재판'이 그것입니다. 이는 과거를 덮자는 말도, 피해자에게 용서를 강요하자는 뜻도 아닙니다.문제는 법적 처벌을 받고 반성과 성찰의 시간을 거쳐 성실하게 살아온 사람조차 청소년기의 잘못 하나로 '영원히 용서받을 수 없는 사람'으로 낙인찍히는 현실입니다. 이 현실은 몇 가지 심각한 문제를 드러냅니다.첫째, 소년사법의 취지가 흔들리고 있습니다. 소년사법은 청소년이 미성숙하며 충분히 달라질 수 있다는 믿음 위에 존재합니다. 그런데 수십 년이 지나도 그 시기의 잘못을 끌어와 사회적 생명줄을 끊어 버린다면, 교화와 재사회화를 위한 제도의 의미는 사라집니다.둘째, 실수를 받아들이지 않는 완벽주의적 강박입니다. 단 한 번의 실수도 평생의 죄로 굳어지는 사회에서는 변화의 기회가 차단되고, 다시 사회로 돌아올 희망마저 사라집니다. 사람들은 실수 자체보다 '실패의 낙인'을 더 두려워하게 되고, 성장은 멈춰 버립니다.셋째, 마녀사냥의 구조입니다. SNS 폭로 문화는 때로 사실보다 분노가 앞섭니다. 과거의 일은 개인적 감정, 정치적 계산, 혹은 분노의 배출구로 이용될 위험도 큽니다. 이 지점을 넘어서면 그것은 정의가 아니라 또 다른 형태의 집단 폭력이 됩니다.넷째, 균형과 회복이 함께 필요합니다. 피해자의 고통을 가볍게 여겨서도, 가해자의 변화 가능성을 원천적으로 막아서도 안 됩니다. 진정한 정의는 피해자를 치유하고, 가해자가 책임을 지고 변화하도록 돕는 과정 속에서 공동체가 더 건강해지는 균형에서 시작됩니다.그렇기에 상담과 심리치료, 안전한 학습 환경, 회복을 위한 제도와 예산은 더욱 강화되어야 합니다. 또한 가해자의 변화와 다시 시작할 기회도 열려 있어야 합니다. 진정한 회복은 잘못의 인정, 진심 어린 사과, 실질적 배상, 변화된 삶을 통해 공동체로 돌아오는 과정에서 이루어집니다. 이는 피해자의 치유뿐 아니라 공동체 안전과 재발 방지에도 중요한 길입니다.다섯째, 학교는 '실수해도 괜찮은 곳'이어야 합니다. 학교는 완벽한 인간을 만드는 공장이 아니라, 실수하며 배우고 성장하는 자리입니다. 그러나 오늘의 학교는 작은 실수도 입시에 영향을 미치고, 기록은 평생 따라붙는 꼬리표가 되며, 여론은 한 사람의 삶을 한 줄의 잘못으로 재단합니다. 아이들은 성장보다 실패에 대한 공포를 먼저 배우고 있습니다.이제 우리는 외형적 완벽함을 좇는 일을 멈춰야 합니다. 고통은 돌보고, 잘못은 바로잡되, 다시 설 수 있는 자리를 마련하는 회복적 정의 중심의 교육 생태계를 만들어야 합니다. 우리가 바라는 정의는 피해자의 고통을 외면하지 않고, 가해자의 변화 가능성을 닫아 버리지 않으며, 공동체가 함께 성숙하는 정의입니다.이를 위해서는 감정적 폭로가 아닌 사실 기반의 판단, 처벌만을 앞세우는 방식이 아닌 치유와 회복의 관점, 낙인 대신 변화의 노력을 바라보는 태도가 필요합니다. 모두의 아픔을 딛고 누구도 버려지지 않으며, 삶을 다시 시작할 수 있는 공동체가 우리가 나아갈 길입니다.우리 사회가 응징과 낙인에 머물 것인지, 회복과 성찰로 나아갈 것인지 묻는 물음표입니다. 분노가 순식간에 번지고, 과거가 현재를 덮어버리며, 한 사람의 인생이 하나의 기억으로 재단되는 현실은 많은 질문을 던집니다."과연 이것이 정의인가? 이 방식이 공동체를 더 안전하게 만드는가? 아니면 또 다른 상처를 낳는 것은 아닌가?"이번 논쟁을 계기로 '처벌을 넘어 회복을 생각할 수는 없을까', '사람은 변할 수 없는 존재인가'라는 질문이 더 넓고 깊게 나눠진다면, 그것만으로도 우리 사회의 인식은 한 걸음 앞으로 나아갈 것입니다.회복 중심 교육은 가해자를 감싸기 위한 장치가 아닙니다. 피해자의 고통을 가볍게 보려는 변명도 아닙니다. 아이들은 아직 완성되지 않았으며, 잘못을 통해 배우고 달라질 수 있다는 가능성을 공동체가 끝까지 놓지 않겠다는 약속입니다.응징만으로 모든 것이 해결되었다면 학교폭력은 이미 사라졌어야 합니다. 낙인이 공동체를 건강하게 만든다면 우리는 지금보다 훨씬 더 안전한 사회에 살고 있어야 합니다. 그러나 현실은 그렇지 않습니다.그래서 우리는 다시 물을 수밖에 없습니다. 분노를 정의와 같은 자리에 놓고 있는 것은 아닌지, 회복을 말하기에는 우리의 인내가 너무 짧은 것은 아닌지. 이번 논쟁이 또 한 사람을 무너뜨리는 데서 끝나지 않고, 왜 교육적 해결이 중요하며 아이들의 잘못 앞에서 공동체가 더 성숙해져야 하는지를 함께 배우는 자리가 되기를 바랍니다.응징만 남은 사회는 모두를 소모시키지만, 회복을 선택하는 사회는 피해자를 지키고 가해자를 변화시키며 공동체 전체를 성장하게 합니다. 우리 사회가 응징을 넘어 회복으로 나아가는 작지만 진실한 발걸음을 내딛길 바랍니다. 학교가 다시 '실수해도, 다시 배울 수 있는 곳'으로 서고, 정의가 '무너뜨리는 힘'이 아니라 '살려내는 힘'으로 자리 잡기를 바라며 글을 마칩니다.