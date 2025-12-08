메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

한줄뉴스

25.12.08 17:47최종 업데이트 25.12.08 17:47

용인시, 대한산업안전협회와 중대재해 예방과 안전문화 확산 업무협약

이상일 시장 "용인이 시민 안전 분야에서 선도적인 도시로 발전하도록 노력"

원고료로 응원하기
경기 용인시는 8일 시청 4층 접견실에서 대한산업안전협회와 ‘중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약’을 맺었다.
경기 용인시는 8일 시청 4층 접견실에서 대한산업안전협회와 ‘중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약’을 맺었다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 8일 시청 4층 접견실에서 대한산업안전협회와 '중대재해 예방과 안전문화 확산을 위한 업무협약'을 맺었다.

이날 협약식에는 이상일 시장과 임무송 대한산업안전협회 회장, 주도종 기술이사, 강원석 경기지역본부장이 참석했다.

시와 협회는 ▲중대재해 예방을 위한 자문 ▲용인시 종사자 대상 안전교육과 재해예방 역량 강화 지원 ▲시민 안전을 위한 안전점검 지원 ▲건설안전과 시설 안전에 관한 자문 ▲안전문화 확산을 위한 공동 캠페인 등을 추진하기로 했다.

AD
시는 협약을 계기로 고도화된 안전관리 체계를 구축하고, 공무원과 현장 종사자들의 안전 역량을 강화해 시민이 체감하는 안전 수준을 한층 더 높일 계획이다.

1964년 출범한 대한산업안전협회는 오랜 경험과 전문성을 기반으로 안전진단, 인증, 교육 등 안전관리 분야에서 핵심적인 역할을 하는 종합컨설팅기관이다.

임무송 회장은 "삼성과 SK를 중심으로 용인특례시가 대한민국의 반도체 중심 도시로 도약하는 데 이상일 시장님이 큰 역할을 하신 것으로 안다"며 "용인이 다른 지역의 모범이 되는 안전의 새로운 모델(표준)로 자리 잡을 수 있도록 그 여정에 협회가 함께하겠다"고 했다.

이상일 시장은 "취임 이후 관계 기관과 함께 안전문화살롱을 개최하는 등 시민의 안전을 위해 다양한 노력을 기울여 왔다"며 "이 협약을 계기로 협회가 갖고 있는 경험과 노하우를 시정에 접목해 용인특례시가 시민 안전 분야에서 선도적인 도시로 발전할 수 있도록 하겠다"고 했다.

#용인시

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

박정훈 (friday76) 내방

"삶은 기록이다" ... 이 세상에 사연없는 삶은 없습니다. 누구나의 삶은 기록이고 그만한 가치가 있습니다. 사람사는 세상 이야기를 사랑합니다. p.s 오마이뉴스로 오세요~ 당신의 삶에서 승리하세요~!!

이 기자의 최신기사강성삼 하남시의원 "얼음냉장고 관리 부실… 혈세 누수 막아야"

독자의견0

연도별 콘텐츠 보기