사천 비토섬 설화, 비극 대신 희망을 품다

큰사진보기 ▲사천시를 대표하는 극단 장자번덕이 지난 4일과 5일 가무백희악극 '토끼 날다'를 사천시문화예술회관 대공연장 무대에 올렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲별주부 전설이 전해오는 사천시 서포면의 비토섬과 월등도. 정면이 월등도 좌우로 보이는 섬이 거북섬과 토끼섬이다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲설화와 다른 점은 토갑이가 용궁행을 결심한 이유다. 별주부의 감언이설에 속아서가 아니다. 물을 무서워하면서도 아픈 아내와 뱃속 아이를 위해 스스로 바다를 건넌다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 연극은 우울한 시대에 작은 희망을 던져두며 마무리된다. 새롭게 창작된 노래와 안무, 배우들의 열연이 우리 지역 설화를 바탕으로한 이야기에 감동을 배가시켰다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

사천시를 대표하는 극단 장자번덕이 지난 4일과 5일 가무백희악극 <토끼, 날다!>를 사천시문화예술회관 대공연장 무대에 올렸다. 이 작품은 사천 서포면 비토섬에 전해 내려오는 설화를 현대적으로 재해석한 작품이다. 특히 비극으로 끝나는 원래 비토섬 설화와 달리 희망의 결말을 새롭게 창작해 관객들에게 깊은 울림을 전했다.이번 공연은 문화체육관광부가 주최하고 한국문화예술회관연합회가 주관하는 '2025 문예회관 특성화 지원사업-브랜드 기획형' 사업의 일환이다. 사천문화재단이 공동 주관하고 사천시가 후원했다.극단 장자번덕은 그간 <바리, 서천 꽃 그늘 아래> <와룡, 고려를 깨우다> 등 지역 역사와 설화를 소재로 한 가무백희악극 시리즈를 선보여 왔다. <토끼, 날다!>는 그 연장선에 있는 작품이다.설화 속 비토섬 토끼는 용궁을 탈출 후 월등도로 돌아오던 중 달빛에 비친 바다를 육지로 착각해 뛰어내렸다가 목숨을 잃는다. 임무에 실패한 별주부(거북) 역시 그 자리에서 죽는다. 토끼가 죽은 곳에 토끼섬이, 거북이 죽은 곳에 거북섬이 생겼다는 게 비토섬에 전해오는 이야기다.<토끼, 날다!>는 이 설화의 빈틈을 상상력으로 채우고, 비극이 아닌 사랑과 우정 그리고 희망을 덧입혔다. 비토섬을 비롯한 실안 노을, 와룡산 등 사천 곳곳의 아름다운 풍경도 작품 속에 녹여냈다.이번 작품은 사천시 서포면 월등도에 사는 금실 좋은 토끼 부부 토갑이와 토실이의 이야기로 문을 연다. 부부는 하루 두 차례 썰물 때 비토섬에 나가 떡장사를 한다. 어느 날 왈짜패에게 습격당해 돈을 잃고 크게 다친다. 울며 돌아오는 길, 둘은 달을 보며 소원을 빈다. 토갑이는 부자가 되게 해달라고 빌지만, 토실이는 남편과 함께 늙다 한날한시에 죽어 달에서 떡방아 찧게 해달라고 빈다.이후 토실이의 임신 사실이 밝혀진다. 입덧이 심해 비린 것을 찾는 아내를 위해 토갑이가 난생처음 낚싯대를 든다. 여기서 별주부가 등장한다. 별주부는 용궁의 해산물과 벼슬, 금은보화를 내세워 토갑이를 유혹한다.설화와 다른 점은 토갑이가 용궁행을 결심한 이유다. 별주부의 감언이설에 속아서가 아니다. 물을 무서워하면서도 아픈 아내와 뱃속 아이를 위해 스스로 바다를 건넌다. 별주부 역시 단순한 악역이 아니다. 그에게도 가족이 있고, 그 가족을 지키기 위해 친구가 된 토끼를 용궁으로 이끈다. 작품은 선악 구도 대신 '가장의 무게' '부부 간의 사랑' '우정의 가치'라는 보편적 주제를 전면에 내세웠다.작품의 결말 역시 기존 비토섬 설화와 다르다. 토끼 부부는 달에 올라가 함께 살게 된다. 토실이가 빌었던 소원 그대로다. 별주부 부부는 용궁을 탈출해 육지에서 새로운 삶을 시작한다. 그리고 토끼 부부의 이야기를 세상에 전한다. 설화 속 메시지는 그 시대를 반영한다. 이번 연극은 우울한 시대에 작은 희망을 던져두며 마무리된다. 새롭게 창작된 노래와 안무, 배우들의 열연이 우리 지역 설화를 바탕으로한 이야기에 감동을 배가시켰다.김종필 극단 장자번덕 대표는 "지역의 역사와 설화는 우리가 누구인지 보여주는 거울"이라며 "사천의 이야기지만 그 안엔 가족과 사랑, 성장과 위로라는 보편적 메시지가 있다"고 말했다. 이어 "관객들이 공연을 통해 지역에 대한 자부심을 느끼길 바란다"고 덧붙였다.한편, 이번 공연에는 토갑 역에 최상태, 토실 역에 이사라, 별주부 역에 임주영, 별씨부인 역에 이진희, 용왕 역에 차영우가 출연했다. 정으뜸·한병윤·김용준·현채아·황태현이 왈패대장, 문어, 가오리, 낙지 등 다양한 배역을 소화했다. 남수정(건반)·김동욱(기타)·김상봉(퍼커션)이 라이브 연주로 무대를 채웠다. 김인경 작가가 극본을, 이훈호 장자번덕 예술감독이 연출을, 남수정 작곡가 작곡과 음악감독을 맡았다.