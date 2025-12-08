사천 시내 한복판서 무면허 뺑소니, 횡단보도 건너던 80대 숨져

큰사진보기 ▲12월 8일 오전 경남 사천시 삼천포 중앙시장 인근에서 무면허 운전자가 횡단보도를 건너던 80대 할머니를 치고 달아나는 사고가 발생했다. 할머니는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

12월 8일 오전 경남 사천시 삼천포 중앙시장 인근에서 무면허 운전자가 횡단보도를 건너던 80대 할머니를 치고 달아났다가, 2시간 만에 경찰에 붙잡혔다. 할머니는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.사천경찰서에 따르면, 이날 오전 6시 35분께 삼천포 중앙시장 부근 교차로에서 50대 남성 A씨가 몰던 차량이 다른 차량과 충돌했다. A씨는 도주 과정에서 인근 횡단보도를 건너던 80대 할머니 B씨를 들이받고 다시 달아났다.B씨는 사고 직후 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 1차 충돌 사고로 상대 차량 운전자인 30대 남성 C씨도 경상을 입었으며, 차량도 파손됐다.경찰은 사고 발생 약 2시간 만인 오전 8시 30분께 A씨를 검거했다. A씨는 삼천포항 인근에 차량을 버리고 도주했으나, 경찰의 끈질긴 추적에 붙잡혔다. 경찰 조사 결과 A씨는 무면허 상태로 차량을 운전한 것으로 확인됐다. 경찰에 따르면, A씨에게서 술 냄새가 났으나, 시간이 경과해 음주 수치는 측정되지 않았다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.