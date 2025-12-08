정부 'KTX·SRT 통합' 추진에 윤종오 "환영, 국민 불편 줄일 것"

큰사진보기 ▲진보당 윤종오 의원이 민생경제연구소, 서민중산층경제연대와 함께 9월 18일 국회 소통관에서 전국 지하철·광역 철도 15분 재승차 적용 촉구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 윤종오(자료사진) 관련사진보기

AD

국토교통부가 8일 고속철도 통합 로드맵을 발표하며 "내년 3월부터 KTX·SRT 교차 운행을 시작하고, 2026년 말까지 한국철도공사와 SR의 기관 통합을 단계적으로 추진하겠다"고 밝혔다.이에 진보당 윤종오 원내대표(울산 북구, 아래 의원)이 "정부의 고속철도 통합 추진 결정을 환영한다"고 밝혔다.윤종오 의원 환영 이유로 "지난 10여 년간 KTX와 SRT로 이원화 된 고속철도 체제는 좌석난과 예매 불편 등으로 국민께 큰 불편을 드렸고, 중복 비용 발생 등 비효율적 운영이라는 비판을 받아 왔다"고 밝혔다. 그러면서 "이제라도 분절된 체계를 하나로 묶어 국민 불편을 줄이고, 국가 기간교통망으로서 철도의 공공성과 안전을 강화하겠다는 방향을 밝힌 것은 긍정적으로 평가할 만하다"고반겼다.앞서 윤 의원은 지난 10월 철도 국정감사에서 "통합 과정에서 노동자의 불이익이 없어야 한다"고 지적한 바 있다. 이에 윤 의원은 "통합 추진 과정에서 철도 노동자를 비롯한 당사자의 의견이 충분히 수렴될 수 있도록 국토교통부가 책임 있는 역할을 해달라"고 당부했다.윤 의원은 또 "통합의 모든 과정은 무엇보다 국민편의 증대와 공공성 강화라는 원칙 아래 추진되어야 한다"며 "공급 좌석 확대, 예매 및 서비스 일원화, 운임 인하 등 통합으로 인해 발생하는 편익이 국민께 온전히 돌아갈 수 있도록 정부가 철저히 준비해야 한다"는 당부도 했다.윤 의원은 아울러 "지역 거점역과 비수익 노선도 함께 고려하여, 통합이 지역균형 발전과 교통복지를 실현으로 이어지도록 공공철도로서의 역할을 분명히 해야 한다"고 덧붙였다.윤 의원은 끝으로 "이번 고속철도 통합 발표를 계기로 철도 정책의 패러다임이 경쟁과 수익성 중심에서 벗어나, 국민편의·안전·공공성 중심으로 전환되기를 바란다"며 "저 역시 국토교통위원회 위원으로서 끝까지 역할을 다하겠다"고 밝혔다.