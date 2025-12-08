장철민 "시민 81.6%, 지역화폐 온통대전 확대·재개 원해"

큰사진보기 ▲장철민(더불어민주당, 대전 동구) 의원이 4일 열린 국회 성평등가족위원회 국정감사에서 질의를 하고 있다. ⓒ 장철민 관련사진보기

대전시민 10명 중 8명이 지역화폐 '온통대전'의 확대·재개를 요구한다는 조사 결과가 나왔다. 또한 시민들은 정부의 국정과제 중 '균형성장'과 '과학기술·인재 강국'을 대전 발전의 핵심 방향으로 꼽으며, 축제 중심 시정보다는 실질적인 경제 활성화 정책을 원하고 있는 것으로 나타났다.더불어민주당 장철민 의원(대전 동구)은 8일 대전시민을 대상으로 실시한 '대전광역시 정책 현안 조사' 결과를 발표했다.이번 조사는 현 정부의 5대 국정목표 및 123대 국정과제에 대한 시민 인식과 대전지역 현안에 대한 의견을 파악하기 위해 진행됐으며, 만 18세 이상 대전 시민 683명을 대상으로 모바일 웹조사 방식으로 실시됐다.조사 결과, 시민들이 가장 중요한 국정목표로 선택한 항목은 '모두가 잘사는 균형성장'으로 37.6%를 차지했다. 이어 '기본이 튼튼한 사회'(21.3%), '국민이 하나되는 정치'(14.4%) 순으로 나타났다.국정과제 중 대전 발전과 직결된 핵심 과제로는 '과학기술·인재 강국'이 30.4%로 가장 높았으며, '5극 3특·중소도시 균형성장'(24.2%)이 뒤를 이었다. 이는 과학도시 대전의 정체성과 지역 균형발전 필요성이 시민 의식에 강하게 반영된 결과로 풀이된다.대전의 미래를 위한 최우선 준비 과제로는 '경제성장 동력 마련'이 36.7%로 1위를 기록했다. 교통체계 개선(19.1%), 사회복지 안전망 강화(15.0%) 등이 뒤를 이었으며, 현 시정이 공을 들여온 축제·문화행사 강화는 3.0%에 그쳐 조사 항목 중 가장 낮은 응답률을 보였다.장 의원은 이를 두고 "화려한 축제보다 민생경제 회복이 더 시급하다는 시민 인식이 확인된 것"이라고 평가했다.지역 주요 현안에 대한 의견도 뚜렷하게 나타났다. 지역화폐 '온통대전'에 대해 응답자의 81.6%가 확대 또는 재개를 원한다고 답했으며, 이는 지역경제 활성화를 위한 필수 정책으로 받아들여지고 있음을 보여준다.또 안전성 논란이 제기된 유등교 가설교 문제에 대해서는 '조치 후 사용해야 한다'는 응답이 47.9%, '사용을 중단하고 점검 후 재시공까지 고려해야 한다'는 의견이 41.1%로 나타나 시민 불안이 상당한 수준인 것으로 확인됐다.장철민 의원이 추진해 온 주요 정책에 대한 인지도 또한 높게 나타났다는 분석이다. '대전혁신도시'는 응답자의 83.9%가 알고 있다고 답해 가장 높은 인지율을 기록했으며, '지식재산클러스터'(60.1%), '도심융합특구'(58.0%), '지역인재지원법'(54.5%), '충청권산업투자'(50.2%) 등 대부분의 정책이 시민들에게 폭넓게 알려진 것으로 조사됐다.이에 대해 장 의원은 "이번 조사를 통해 균형발전, 과학기술 중심 성장, 지역경제 활성화 등 대전시민의 핵심 요구를 확인했다"며 "3%에 불과한 축제 강화보다 압도적 지지를 받은 온통대전 확대와 시민 안전과 직결된 유등교 문제 해결 등 현실적 민생 과제에 집중해야 할 때"라고 강조했다.한편, 이번 조사는 장철민 의원실 의뢰로 여론조사 전문기관 ㈜시그널앤펄스가 12월 1~3일 실시했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%p다.