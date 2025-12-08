장철민 "시민 81.6%, 지역화폐 온통대전 확대·재개 원해"

대전시민 10명 중 8명이 지역화폐 '온통대전'의 확대·재개를 요구한다는 조사 결과가 나왔다. 또한 시민들은 정부의 국정과제 중 '균형성장'과 '과학기술·인재 강국'을 대전 발전의 핵심 방향으로 꼽으며, 축제 중심 시정보다는 실질적인 경제 활성화 정책을 원하고 있는 것으로 나타났다.
더불어민주당 장철민 의원(대전 동구)은 8일 대전시민을 대상으로 실시한 '대전광역시 정책 현안 조사' 결과를 발표했다.
이번 조사는 현 정부의 5대 국정목표 및 123대 국정과제에 대한 시민 인식과 대전지역 현안에 대한 의견을 파악하기 위해 진행됐으며, 만 18세 이상 대전 시민 683명을 대상으로 모바일 웹조사 방식으로 실시됐다.
조사 결과, 시민들이 가장 중요한 국정목표로 선택한 항목은 '모두가 잘사는 균형성장'으로 37.6%를 차지했다. 이어 '기본이 튼튼한 사회'(21.3%), '국민이 하나되는 정치'(14.4%) 순으로 나타났다.
국정과제 중 대전 발전과 직결된 핵심 과제로는 '과학기술·인재 강국'이 30.4%로 가장 높았으며, '5극 3특·중소도시 균형성장'(24.2%)이 뒤를 이었다. 이는 과학도시 대전의 정체성과 지역 균형발전 필요성이 시민 의식에 강하게 반영된 결과로 풀이된다.
대전의 미래를 위한 최우선 준비 과제로는 '경제성장 동력 마련'이 36.7%로 1위를 기록했다. 교통체계 개선(19.1%), 사회복지 안전망 강화(15.0%) 등이 뒤를 이었으며, 현 시정이 공을 들여온 축제·문화행사 강화는 3.0%에 그쳐 조사 항목 중 가장 낮은 응답률을 보였다.
장 의원은 이를 두고 "화려한 축제보다 민생경제 회복이 더 시급하다는 시민 인식이 확인된 것"이라고 평가했다.
응답자 81.6% "지역화폐 온통대전 확대 또는 재개 필요"
지역 주요 현안에 대한 의견도 뚜렷하게 나타났다. 지역화폐 '온통대전'에 대해 응답자의 81.6%가 확대 또는 재개를 원한다고 답했으며, 이는 지역경제 활성화를 위한 필수 정책으로 받아들여지고 있음을 보여준다.
또 안전성 논란이 제기된 유등교 가설교 문제에 대해서는 '조치 후 사용해야 한다'는 응답이 47.9%, '사용을 중단하고 점검 후 재시공까지 고려해야 한다'는 의견이 41.1%로 나타나 시민 불안이 상당한 수준인 것으로 확인됐다.
장철민 의원이 추진해 온 주요 정책에 대한 인지도 또한 높게 나타났다는 분석이다. '대전혁신도시'는 응답자의 83.9%가 알고 있다고 답해 가장 높은 인지율을 기록했으며, '지식재산클러스터'(60.1%), '도심융합특구'(58.0%), '지역인재지원법'(54.5%), '충청권산업투자'(50.2%) 등 대부분의 정책이 시민들에게 폭넓게 알려진 것으로 조사됐다.
이에 대해 장 의원은 "이번 조사를 통해 균형발전, 과학기술 중심 성장, 지역경제 활성화 등 대전시민의 핵심 요구를 확인했다"며 "3%에 불과한 축제 강화보다 압도적 지지를 받은 온통대전 확대와 시민 안전과 직결된 유등교 문제 해결 등 현실적 민생 과제에 집중해야 할 때"라고 강조했다.
한편, 이번 조사는 장철민 의원실 의뢰로 여론조사 전문기관 ㈜시그널앤펄스가 12월 1~3일 실시했으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.7%p다.