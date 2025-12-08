광주교육감 시민공천위 출범… "내년 2월 단일후보 낸다"

진보 성향의 광주 시민단체들로 구성된 '광주민주진보시민교육감후보 시민공천위원회'가 8일 출범을 알리는 기자회견을 열고 내년 2월까지 이정선 현 교육감에 맞설 단일 후보를 내기로 했다.
광주교육감 시민공천위는 이날 광주광역시 동구 5·18민주광장에서 출범 기자회견을 열고 "시민이 직접 공천한 후보를 만들어내고, 반드시 광주시민의 선택을 받도록 돕겠다"고 밝혔다.
시민공천위는 내년 1월 23일까지 대대적인 홍보를 벌여 2만 명의 교육감 시민공위원을 모집하기로 했다. 시민공천위원 참가는 14세 이상 광주시민이면 가능하다. 네이버폼(naver.me/FtG5KYaf
)에서 신청할 수 있다.
시민공천위원은 광주 교육 정책을 제안하고 교육감 시민공천을 홍보하며, 공천위 주관 후보자 토론회에 참석하게 된다. 후보 공천은 시민공천단 투표와 여론조사 결과를 합산해 결정되며, 시민공천위 관계자들도 시민공천단 투표에 참여한다
시민공천위는 이날 단일 후보 공천까지의 대략적인 일정도 공개했다.
12월 22~26일 시민공천위 후보자 접수, 12월 29일 후보 등록 결과 발표 기자회견, 12월 31일 후보 공천 규정 확정 발표, 1월 16일 시민공천위 정책토론 1차, 1월 23일 시민공천단 모집 결과 발표, 2월 9~2월 10일 후보 결정을 위한 시민공천단 투표 및 여론조사, 2월 11일 공천 후보 발표 기자회견 순이다.
시민공천위 관계자는 "현 이정선 광주교육감은 사법리스크로 어려움에 처해 임기 내내 제구실을 하지 못했다. "고 주장하면서 "시민의 힘으로 단일 후보를 내고, 시민의 선택을 받도록 돕겠다. 선거 이후에도 교육감에 대한 시민 지지와 시민에 의한 통제를 이어가겠다"고 말했다.
이날 출범 회견에는 김용태 전 전국교직원노동조합 광주지부장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장, 정성홍 전 전교조 광주지부장 등 유력 후보 3명이 모두 참석했다.
시민공천위에는 (사)일제강제동원시민모임, (사)오월어머니집, (사)생명평화일꾼 백남기농민기념사업회, 민주노총 건설노조 광주전남건설기계지부 등 크고 작은 시민·노동·종교단체 110여 곳이 참여했다.