굴수하식수산업협동조합, 거제면에 쌀 기탁

굴수하식수산업협동조합(조합장 지홍태)은 8일 연말을 맞이해 이웃들에게 전달해 달라며 백미 10kg 70포를 거제면사무소에 기탁했다.

지홍태 조합장은 "지역사회와 함께 성장해온 조합으로서, 지역사회를 위해 다양한 사회공헌 활동을 펼쳐 나가겠다"고 전했다.

김철구 거제면장은 "지역의 어려운 이웃을 위하고 실천해 주셔서 진심으로 감사드리며, 기탁해주신 백미는 도움이 필요한 가정에 전달하겠다"며 감사의 인사를 전했다.