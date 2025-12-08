진주 편의점 폭행 사건, 2년 넘게 법정 싸움 이어져

큰사진보기 ▲'진주 편의점 여성 혐오 폭력사건 2심 엄벌촉구 기자회견2024년 6월 창원지법 '진주 편의점 여성 혐오 폭력사건 2심 엄벌촉구 기자회견 ⓒ 단디뉴스 관련사진보기

진주편의점폭행사건일지

진주 편의점 폭행사건은? 진주 편의점 폭행사건은 2023년 11월 4일 진주 하대동의 편의점에서 20대 남성이 20대 여성을 폭행해 공분을 산 사건이다.



진주 편의점에서 아르바이트를 하는 피해자로부터 물건을 조심히 다루어 달라는 요청을 받자 피해자에게 "지금 화가 머리끝까지 나 있으니 건드리지 말아라"며 욕설을 퍼부었다. 이에 피해자가 "112에 신고하겠다"고 하자 가해자는 "경찰에 신고하려면 신고하라"고 말하며 피해자가 휴대전화를 꺼내들자 이를 빼앗아 편의점에 있는 전자레인지에 휴대폰을 넣어 파손했다.



가해자는 범행 당시 "머리가 짧은 걸 보니 페미니스트"라며 "나는 남성연대인데 페미니스트는 맞아야 한다"며 편의점 내 집기를 부수고, 피해자를 마구잡이로 폭행했다. 가해자는 이를 보고 말리는 50대 남성에게도 여러 차례 폭력을 행사했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

2023년 경남 진주 하대동 편의점에서 발생한 '여성혐오 폭행' 사건의 피해자가 2년째 법정 안팎에서 또 다른 싸움을 계속하고 있다.지난 4일 오후 3시 30분, 창원지방법원 진주지원에서 피해자 온지구(가명)씨가 가해자 B씨를 상대로 제기한 3천여 만 원 손해배상 청구 소송이 열렸다.온씨의 법률대리인 이경하 변호사는 "피고 측이 배상 책임을 줄이기 위해 온씨의 치과·정신과 병력을 문제 삼으며 의료기록 전반 제출을 요구했다"라며 "법원이 '사생활 침해 우려'로 이를 제지해야 하는 상황까지 벌어졌다"고 말했다.이에 대해 이 변호사는 "폭력의 책임을 정신질환으로 희석해 감형을 노리는 전형적 전략"이라고 비판했다. 온씨 역시 "가해자는 단 한 번도 자신의 잘못을 인정한 적이 없다"라며 "그런 주장은 자신의 폭력을 회피하려는 의도로 밖에 들리지 않는다"고 일갈했다.이 사건의 핵심은 여성혐오였지만, 현행 제도상 성폭력·가정폭력·스토킹 어디에도 포함되지 않아 온씨는 결국 국가 피해자 지원 체계에서 배제될 수밖에 없었다.여성의당 요청으로 사건을 맡은 이경하 변호사는 여성혐오 범행을 입증하기 위해 500쪽이 넘는 의견서를 제출해야 했다고 설명했다.그는 "여성혐오를 재판에서 인정받으려면 피해자와 변호인이 사실상 '입증 전쟁'을 치른다"며 "사법기관의 성인지 감수성이 현실과 동떨어져 있다"고 지적했다.사건 직후 경남여성단체연합과 지역 활동가들은 법원 앞 1인 시위를 이어갔고, 진주성폭력피해상담소의 연대 서명에는 252개 단체와 시민 7만4천여 명이 참여했다.항소심 재판부는 "근거 없는 여성혐오에서 비롯된 범행"이라며 여성혐오적 동기를 인정했다. 이는 "여성혐오를 정신질환으로 축소해 온 관행을 끊어낸 판결"이라는 평가가 나온다.이번 사건은 온씨의 몸 곳곳에 깊은 상흔을 남겼다. 파열된 고막으로 청각을 상실했고, 손상된 치아는 크라운 치료가 필요하다. 전신 타박상과 염좌, 외상 후 스트레스 장애는 2년이 지난 지금도 이어지고 있다.온씨는 일상을 회복하기 위해 바리스타 교육과 복싱 훈련을 받으며 다시 사회로 나가기 위한 노력을 기울이고 있다. 그러나 사건이 발생한 11월이 다가오자 '기념일 반응(anniversary reaction)'이 나타나며 트라우마가 되살아났다.<단디뉴스>와 한 인터뷰에서 그는 "이번 사건을 겪으며 여성단체 활동가들의 연대가 큰 힘이 됐다"고 말하며 자신의 경험을 기록한 <어느 날 피해자가 되었습니다>를 소개했다. 이 책에는 그날의 폭행과 재판 과정 그리고 이후의 삶을 피해자가 직접 써 내려간 '피해 생존 서사'가 담겨 있다.앞서 2024년 3월, 경남 여성단체와 여성의당은 창원지법 진주지원 앞에서 기자회견을 열고 가해자 엄벌을 촉구했다.정윤정 진주성폭력피해상담소 소장은 "성폭력·가정폭력·스토킹 어디에도 해당하지 않는다는 이유로 피해자가 국가 지원조차 받지 못하고 있다"라며 "여성혐오 범죄를 법적으로 인정해야 한다"고 말했다.법정 모니터링을 이어온 한 활동가는 "최근 가해자들이 심신미약·정신질환 주장을 전략적으로 내세운다"며 "정신감정 남용을 막는 장치가 필요하다"고 지적했다.한편, 최종 선고는 2026년 1월 15일 내려질 예정이다.