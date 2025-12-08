대한변협도, 민변도, 참여연대도... 내란재판부법 우려

큰사진보기 ▲서울 서초구 대법원 앞에 놓인 태극기와 법원 깃발이 휘날리고 있다. 2025.12.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

여당이 추진하는 내란전담재판부 설치법을 두고 우려의 목소리가 커지고 있다.김정욱 대한변호사협회장은 8일 성명서를 내고 내란전담재판부 설치법과 법왜곡죄 설치법을 두고 "헌법상 삼권분립과 사법부 독립 원칙의 관점에서 우려를 표명하며 신중한 검토를 촉구한다"라고 밝혔다.김정욱 회장은 "헌법은 사건 배당과 재판부 구성을 사법부의 고유 권한으로 보장하고 있으며 법관의 독립적 직무수행을 위축시킬 수 있는 형사처벌 규정의 신설에는 구성요건의 명확성 등 엄격한 헌법적 기준이 적용되어야 한다. 현재 논의 중인 법안들이 이러한 헌법적 요청을 충족하는지에 대하여는 보다 면밀한 검토가 필요하다"면서 "위헌 논란이 지속될 경우 위헌법률심판 제청이나 헌법소원 등으로 인하여 오히려 관련 재판의 장기 지연이라는 의도치 않은 결과를 초래할 수도 있다"라고 설명했다.이어 "대한변호사협회는 국회가 삼권분립의 헌법적 원칙을 존중하고 사법부의 독립이 국민의 공정한 재판받을 권리를 보장하는 근본 토대임을 깊이 인식하여 해당 법안들에 대한 신중하고 충분한 논의를 진행할 것을 촉구한다"라고 전했다.민주사회를 위한 변호사모임(민변)도 이날 논평에서 "국회의 내란전담재판부 설치 논의를 진행하는 것은 필요한 일이지만, 현재의 법률안에 대하여는 두 가지 우려가 있다. 주권자의 요구로서 제안된 내란전담재판부 설치 법률안은 내란범들에게 조금이라도 시빗거리가 제공되지 않도록 헌법의 테두리 내에서 세밀하고 정교하게 제정되어야 한다"라고 강조했다."첫번째는, 내란전담재판부 후보추천위원회 구성에 있어 법무부장관과 헌법재판소 사무처장에게 추천권을 부여한 사항이다. 권력분립의 관점에서 법무부장관과 헌법재판소 사무처장에게 후보추천위원회 위원 추천권을 부여하는 것은 적절하지 않다는 우려가 있다. 내란범들에게 불필요한 항변 거리를 주지 않기 위해서라도 독립성과 중립성을 확보할 수 있는 추천 방식으로의 수정이 필요하다"라고 했다."두번째는, 형사소송법과 달리 정한 구속기간 규정이다. 이미 1차 구속기간마저 지나 버린 현 시점에 구속기간의 연장 규정은 불필요한 법적 논란을 야기할 수 있다. 굳이 지금 시기에 이를 개정하여 내란범과 그 추종세력들에게 내란전담재판부 설치의 정당성과 합법성을 흔드는 빌미를 덧붙여 줄 이유가 없다. 오히려 법원이 형사소송법상 구속기간 내에 재판을 마치지 못하는 것이 큰 문제이기 때문에, 구속기간을 달리 정하는 것이 아니라 내란재판부로 하여금 신속한 재판을 진행하도록 해야 한다"라고 했다."충분히 숙고되거나 정제되지 않은 법안들이 통과될 경우 의도와 전혀 다른 결과를 낳을 수 있다. 우리가 내란전담재판부 설치에 있어 세밀함과 정교함을 요구하는 것은 법치주의와 민주주의를 외면한 그들과 다르기 때문"이라면서 "사법불신을 넘어설 수 있는 내란전담재판부가 법치주의와 민주주의를 지키는 견고한 장치로 출범하길 바란다"라고 전했다.이날 참여연대도 "내란전담재판부 정밀한 보완 거쳐, 추진해야 한다"는 내용의 논평을 내놓았다. 참여연대는 "여러 논란을 해소하지 않은 상태에서 입법이 진행될 경우, 도리어 재판이 지연되거나 추가 논란을 가져올 가능성이 있다. 이는 조속히 내란 세력을 엄벌하고자 하는 국민의 요구에도 배치된다"면서 "그런 만큼 내란전담재판부 설치 입법은 정밀한 보완 과정을 거쳐 중립성과 공정성을 확보할 수 있는 전담재판부 구성 방안을 마련해야 하며, 법원 또한 이에 적극 협조해야 한다"라고 전했다."재판부 구성은 법률로 규정할 수 있는 사안이지만 후보 추천위 구성을 독립성과 중립성을 확보할 수 있는 방향으로 수정해 불필요한 논란의 소지를 줄일 필요가 있다. 또한 구속기간을 달리하는 것도 재검토할 필요가 있다. 무엇보다 중요한 것은 내란범들에게 신속하게 지은 죄에 상응하는 중형이 선고되는 것이고, 또다시 법 기술로 풀려나게 해서는 안 된다는 것"이라고 밝혔다.법원을 향해 "법원은 사법권 침해 주장만을 되풀이할 것이 아니라, 사법부에 대한 불신을 해소하기 위해서라도 국회의 입법 논의에 적극 협조하고, 법원 자체의 대안을 적극 제시해야 한다"라고 강조했다.