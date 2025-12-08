'광주 31사단 부지, AI국방혁신 클러스터로' 용역 결과 발표

큰사진보기 ▲광주 육군 31사단 부지 활용 조감도. ⓒ 광주 북구청 관련사진보기

광주광역시 육군 31사단 부지를 국내 유일의 'AI 국방 혁신 클러스터'로 조성하는 내용을 담은 연구용역 결과가 발표된다.광주 북구는 오는 9일 오전 11시 오치복합커뮤니티센터에서 '31사단 부지 활용 기본구상 수립 용역 최종보고회'를 개최한다고 8일 밝혔다.31사단 이전은 광주 북구의 숙원 사업이다.31사단이 광주에 터를 잡은 지 70년여 년이 흐르면서 도시는 크게 확장됐고, 현재는 주거지역 중심부에 위치하게 됐다. 이로 인해 군사작전과 훈련 수행에 제약이 따르는 등 부대 이전 필요성이 지속해서 제기돼 왔다.이에 북구는 31사단 이전을 지역 균형발전을 위한 성장동력으로 변모시킬 수 있는 해법을 모색하고자 지난 3월 연구용역에 착수했다.최종보고회에서는 147.7만㎡에 달하는 31사단 부지를 제2국방연구소를 기반으로 국내 유일의 'AI 국방 혁신 클러스터'로 조성하는 방안이 핵심 안으로 제시된다.용역 자료에 따르면 사업 대상지는 지하철, 고속도로 등 우수한 광역 교통망과 GIST·첨단 산업단지 등 산학 협력 기반을 보유해 클러스터로서 충분한 발전 잠재력이 있다는 평가를 받았다.또한 글로벌 방위산업이 AI 기반 첨단 지능형 체계로 전환되는 흐름 속에서, 지역 내 연구기관과 기업들과의 연계를 강화한다면 국방 AI 실증과 기술 개발을 선도하는 국가적 거점 임무를 수행할 수 있을 것으로 전망했다.특히 북구가 가진 산단·대학·AI 융복합지구 등 산학연 인프라를 유기적으로 연결하면, 광주가 K-방산과 AI 국방산업을 이끄는 핵심 도시로 도약할 가능성이 크다는 분석도 제시됐다.보고회에서는 31사단 부지를 ▲제2국방연구소 ▲대학 허브 ▲기업 연구단지 ▲컨벤션센터 등 기능별 4개 공간으로 구성하고, 이에 맞춰 ▲물리적 공간·인프라 기반 구축 ▲기업 유치 및 연구·개발(R&D) 생태계 확립 ▲국방 AI 허브의 전국적 확대 등 3단계 로드맵을 추진하는 방안이 설명될 예정이다.'AI 국방 혁신 클러스터' 조성 효과로는 고용 창출, 청년 유입 및 정주 인구 증가, 지역 대학과 연구기관 경쟁력 제고, 기업 매출 상승 및 산업 다변화에 따른 지역경제 활성화와 인재·산업 선순환 체계가 확립될 것으로 분석했다.문인 북구청장은 "31사단 이전은 광주가 새로운 성장엔진을 마련할 중요한 전환점"이라며 "특히 제2국방연구소를 이 부지에 유치해 지역 특성에 맞는 AI 특화 국방연구소로 발전시키면, 첨단 방산 대기업의 집적이 가능해지고, 이에 따른 대규모 양질의 일자리 창출 등 지역경제 전반에 큰 파급효과가 기대된다"고 강조했다.