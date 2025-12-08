노옥희 울산교육감 3주기 추모사 한 최교진 장관 "교육의 올바른 가치 실천해"

울산지역 공고의 수학교사로 재직하던 중 취업 한 제자가 손목이 잘리는 사고를 당하고도 사회로부터 도움을 받지 못하는 현실을 목격하고 노동운동에 뛰어든 고 노옥희 전 울산광역시교육감(아래 노옥희 교육감).
그녀는 그로부터 40여년 후인 2018년 울산교육감에 취임한 후 울산교육 청렴도와 교육복지를 전국 최상위 수준으로 끌어올렸다는 평가를 받았다. 하지만 2022년 재선에 성공한 후 그해 12월 순직했다(관련기사: "청렴은 울산교육의 얼굴"... 노옥희가 끌어올린 청렴도, 이어질까
그녀의 뜻을 기리기 위해 꾸려진 (사)함께 꾸는 꿈 노옥희재단이 고 노옥희 교육감 3주기를 맞아 고인의 삶과 정신을 함께 기억하고 이어가기 위한 추모제를 지난 6일 진행했다.
'이음-기억이 함께 꾸는 꿈이 되다'를 주제로 이날 오후 1시 울산시교육청 외솔회의실에서 진행된 3주기 추모제에는 300여 명이 참석해 그의 뜻을 기렸다. 특히 최교진 교육부 장관도 추모제에 참석해 노옥희 교육감과의 협의와 협력을 회고하며 "교육의 올바른 가치를 실천한 노옥희선생님의 삶을 배워 최선을 다하겠다"는 회고사를 낭독했다.
이날 1부 추모식은 헌화와 묵념으로 시작했다. 조용식 노옥희재단 이사장을 필두로 (노옥희 전 교육감 배우자인)천창수 울산시교육감, 최교진 교육부 장관, 김태선 국회의원, 김종훈 울산동구청장, 이선호 대통령실 자치발전비서관, 송철호 전 시장 등 전현직 공직자기 헌화했다.
신윤철 울산시민연대 대표와 조승수 노회찬재단 이사장, 손형순 노무현재단울산지역위원회 대표, 울산불교환경연대 천도스님, 울산기후위기비상행동 한기양 목사 등 시민사회단체 대표, 노동계에선 최용규 민주노총울산지역본부장, 김재인 한국노총울산지역본부 노동사회정책본부장 등 노조 대표, 임현숙 전교조울산지부장, 이진철 울산교총회장 등 교원노조 및 교직단체 대표들이 참여해 헌화했다. 참석자들은 이어 추모 묵념을 했다.
이어 김태근 노옥희재단 이사의 노옥희 선생님의 생애사 소개 후, 조용식 노옥희재단 이사장이 3주기 추도사를 통해 "노옥희선생님의 64년 생애에 걸쳐 일관되게 지켜온 한 명의 아이도 포기하지않겠다는 철학을 되새기겠다"고 했다.
또 2022년 고 노옥희교육감 시민사회장에서 공동장례위원장을 맡았던 울산시민연대 신윤철대표와 민주노총울산지역본부 최용규본부장의 추모사와, 김석준 부산시교육감, 박종훈 경남교육감, 김지철 충남교육감, 도성훈 인천시교육감의 추모 조전이 소개됐다. 천진주 유족대표는 감사인사를 했다.
노옥희 교육감 딸 천진주씨 "복잡한 문제일수록 사회적 약자를 우선하는 가치관 알려줘"
고 노옥희 교육감의 딸인 천진주 유족대표는 "엄마 노옥희 선생님은 월세는 비싸도 엘리베이터와 낮은 문턱 등 장애인 접근권이 있는 공간을 구하는 결정을 하면서 '복잡한 문제일수록 사회적 약자를 우선하는 것이 결국 더 나은 세상을 만드는 길이며 모두를 위한 길이다' 라는 가치관을 자신에게 알려주었다"며 "그 뜻을 따라 살아가겠다"고 전했다.
한편 2부 다짐과 이음식에서 김구한 노옥희아카이빙 책임연구원은 "노옥희 선생님에 대한 객관적인 고증을 통해 '노옥희정신'을 찾고 평전과 다큐를 제작할 것"이라는 계획을 밝혔다.
마지막 행사는 사회 각 영역에서 활동하는 8명의 목소리를 직접 듣는 시간으로 마련됐다.
교육청 동료였던 정연도 전 강북교육지원청 교육장, 제자였던 장제군 현대공고 3회 졸업생, 울산학생교육문화회관 청바지기획단으로 활동한 정보라 다운고 학생, 노옥희 교육감을 기억하는 심아윤 주전초 학생, 후배교사 임현숙 전교조 울산지부장, 학교노동자 지연옥 전국학비노조울산지부장, 최은아 울산장애인부모회 부회장, 활동가 김현주 울산이주민센터 대표가 자신의 삶에 스며든 노옥희 교유감의 실천을 소개하며, 그 뜻을 이어 살아갈 것을 다짐했다.
특히 정보라 학생은 "노옥희 교육감의 정책을 현장에서 직접 경험한 고등학교 3학년으로 내년에 사회인이 된다"며 "노옥희 교육감은 처음으로 학생들을 교육의 주체로 인정한 어른이었고, 학생들의 목소리에도 무게가 있음을 알게 해 준 분"이라고 회고했다. 이어 "저도 노 교육감이 보여준 민주시민의 가치를 잊지않고 존중과 연대를 실천하는 어른이 되겠다. 그것이 노옥희 교육감의 정신을 계승하는 것"이라고 말했다.
울산이주민센터 김현주 대표는 "노옥희 교육감님이 2022년 아프가니스탄 학생의 손을 잡고 등교하는 모습에서 어떤 말로도 대신할 수 없는 큰 울림을 주셨다"며 "그 아이들이 학교라는 울타리 안에서 잘 성장하고 더 나아가 차별과 혐오 없는 따뜻하고 평화로운 세상을 꿈꾸셨을거라 생각한다.선생님의 못다 이룬 꿈 함께 이뤄나가자"고 밝혔다.
노옥희재단 조용식 이사장은 "전 생애에 걸쳐 평등한 세상을 향한 노옥희 선생님의 발자취를 돌아본 소중한 시간이었다"며 "이번 3주기를 계기로 슬픔과 그리움을 넘어 노옥희 선생님의 정신을 계승하고 이어가는 다짐의 추모제가 되었다"고 3주기 추모제의 의미를 강조했다.
한편 노옥희재단은 이번 3주기 추모제에 앞서 지난 12월 2일 '노옥희의 삶을 찾아 아카이빙, 기록으로 노옥희의 철학을 되새기다'라는 주제의 추모포럼을, 12월 6일 오전에는 경남 양산 솥발산공원묘역에서 노 전 교육감 묘소를 참배했다.