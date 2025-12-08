"학생·교사 추위·더위로 수업 지장, 냉난방 자율 사용 보장해야"

큰사진보기 ▲대전교사노조가 온라인 설문조사를 통해 공개한 '대전지역 초등학교 난방기 운영 방식 설문조사 결과(병설유치원 포함)'. ⓒ 대전교사노조 관련사진보기

AD

대전지역 학교 상당수가 냉난방기를 자율적으로 사용하지 못하는 구조에 놓여 있다는 조사 결과가 나왔다.학생들의 학습 집중도 저하와 교사의 근무환경 악화 등 교육활동 전반에 부정적 영향이 이어지고 있어, 냉난방기 자율 사용 보장과 정부·지자체의 공공요금 지원 확대가 필요하다는 지적이다.대전교사노조(위원장 이윤경)는 지난 11월 25일부터 28일까지 대전지역 초·중·고 및 특수학교를 대상으로 '학교 냉난방기 운영 실태' 온라인 설문조사를 실시했다.이번 조사에는 병설유치원을 포함한 초등학교 74개교, 특수학교 포함 중·고등학교 35개교 등 총 109개교가 응답했으며, 절반이 넘는 학교가 중앙 통제 또는 시간제 방식으로 냉난방기를 운영하고 있는 것으로 확인됐다.조사결과에 따르면, 초등학교 74개교 중 42개교(57%)가 냉방기 가동 시간을 제한해 운영하고 있었다. 이 가운데 약 30%는 하루 3시간 이내 사용만 허용하고 있었으며, 평상시 자율 가동이 가능하더라도 더위가 지속된 9월에는 다시 사용을 제한하거나 중단한 사례도 보고됐다.중·고등학교는 응답 학교 중 약 31%만이 일과시간 전체 자율 가동이 가능했고, 다수는 관리부서에서 정한 시간표에 따라 중앙 통제 방식으로 운영되고 있었다.난방 역시 상황은 크게 다르지 않았다. 조사 당시인 11월 말 대전의 평균 기온은 5~10℃로 낮았지만, 초등학교 약 24%인 18개교는 난방기를 전혀 가동하지 않았고, 난방을 사용한 학교 중에서도 60%(33개교)가 중앙 통제 또는 시간제 운영을 하고 있었다.많은 교실에서는 즉시 온도 조절이 불가능해, 정해진 시간 외에는 냉난방기를 작동할 수 없는 구조가 그대로 유지되고 있었다.'냉난방기 제한으로 인한 불편' 항목에서는 학생들의 신체적 고통이 가장 많이 지적됐다. 이어 수업 집중도 저하, 교사의 업무 수행 어려움 등이 뒤따랐다.교사들은 "추위·더위로 학생들이 수업에 집중하지 못한다", "교실 온도 조절이 안 돼 즉각 대응할 수 없다", "일방적인 통제는 교사의 자율성 침해", "학생이 없는 오후에는 손이 시릴 정도인데 난방 없이 근무하는 것은 비인권적" 등의 의견을 제시했다.특수학교에서는 특히 "장애학생은 온도 변화에 민감하지만 행정실 통제로 적절한 대응이 어렵다"는 문제가 제기됐다.원활한 냉난방기 운영을 위해 필요한 조건으로는 전기요금 등 공공요금에 대한 정부 지원 확대와 냉난방 예산 확보가 가장 많이 꼽혔다. 이와 함께 관리자·행정실의 인식 부족, 과도한 통제, 노후 기기 교체 지연, 유지관리 예산 부족 등 구조적 문제가 함께 지적됐다.대전교사노조 이윤경 위원장은 "학교의 냉난방기 사용 제한은 학생의 건강권과 교사의 근무환경을 동시에 저해하는 구조적 문제"라며 "현장의 필요에 따라 즉시 조절 가능한 자율 사용 원칙을 제도화하고, 노후 기기 교체와 유지보수 예산 지원, 전기요금 등 공공요금에 대한 정부와 지자체의 실질적 지원이 필요하다"고 강조했다.