대전 개혁진보 3당, '정치개혁 연석회의' 결성

큰사진보기 ▲조국혁신당 대전시당과 진보당 대전시당, 사회민주당 대전시당 등 대전지역 개혁진보 3당은 8일 오후 대전시의회 1층 로비에서 '정치개혁 연석회의' 출범을 알리는 기자회견을 열었다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 개혁진보 정당들이 지방정치 구조 개혁을 목표로 공동 행동에 나섰다.조국혁신당 대전시당, 진보당 대전시당, 사회민주당 대전시당은 8일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열어 '대전 개혁진보3당 정치개혁 연석회의(이하 연석회의)' 출범을 선언하고, "2026년 지방선거에서 더 좋은 정치를 만들어 낼 수 있는 정치개혁을 반드시 이루어 나가겠다"고 밝혔다.연석회의는 이날 발표한 공동 선언문을 통해 지난해 12월 비상계엄 사태가 한국 민주주의의 취약성을 드러냈다고 규정하며 "내란 위기를 극복하고 민주주의를 강화하기 위해서는 정치개혁이 가장 근본적인 토대"라고 강조했다.특히 중앙 정치의 갈등 구조가 지방까지 반복되는 현실 속에서 양당 독식 구조를 해소하고 지역 민심의 다양성을 제도적으로 보장해야 한다고 이들은 주장했다.연석회의는 이번 지방선거를 "내란 이후 첫 전국적 선거이자, 정치개혁 실현 여부를 가르는 분수령"으로 규정한 뒤, "30년 지방자치 역사에도 불구하고 소수정당 진입 장벽이 낮아지지 않았고, 지역소멸 위기가 확대되고 있다"며 "대전에서부터 정치개혁의 큰 물줄기를 열어가겠다"고 밝혔다.이들은 ▲2인 선거구제 폐지와 3인 이상 중대선거구제 확대 ▲지방의회 비례대표 의석 비율 확대 ▲광역·기초단체장 결선투표제 도입 등 세 가지 정치개혁 핵심 과제를 제시했다. 이는 유권자의 선택권을 넓히고 사표를 줄이기 위한 제도적 개선은 물론, 다양성과 대표성을 높여 지방의회의 기능을 강화해야 한다는 취지다.연석회의는 "2026년 지방선거에서부터 개혁 과제가 적용돼야 하며, 이를 통해 지역에서 민주주의의 기반을 재건하고 시민 참여를 실질적으로 확대할 수 있다"고 강조했다. 또한 "정치개혁은 특정 정당의 이해가 아니라 시민사회의 오랜 요구이자 민주주의 강화의 필수 조건"이라며 시민사회와의 공동 행동을 제안했다.이날 발언에 나선 황운하 조국혁신당 대전시당 위원장은 민주당의 정치개혁 약속 파기가 촛불혁명 세력의 신뢰를 흔들었다고 지적하며, 지방선거 전까지 2인 선거구 폐지·비례 확대·결선투표제 등 5대 정치개혁 과제의 완수를 촉구했다. 그는 "다양한 혁신 정책이 실현되기 위해서는 다당제가 필수"라며 대전에서 정치개혁을 주도하겠다고 밝혔다.정현우 진보당 대전시당 위원장은 "현재 제도로는 내란 세력의 지방 권력 재생산을 막기 어렵다"며 결선투표제 도입과 3~5인 중대선거구 전환이 필요하다고 강조했다. 지난 지방선거에서 무투표 당선과 양당 독식이 반복됐음을 지적하며 "풀뿌리 민주주의 완성을 위해 정치개혁이 시급하다"고 강조했다.김진호 사회민주당 대전시당 공동위원장은 이번 연석회의가 선거용 연대가 아니라 반민주 세력 청산과 대전 시정 개혁을 위한 시대적 결단이라고 규정했다. 그는 "민주당 뒤에 서는 보조적 연대가 아니라 시민 삶을 바꾸는 주도적 연대가 되겠다"며 3대 정치개혁 실현을 거듭 강조했다.