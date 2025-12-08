"폐암으로 다 떠난다, 학교급식법 개정을"...200명, 오체투지

▲8일 오후 12시 30분, 서울 여의도 국회 앞. 징이 울릴 때마다 학교급식 노동자 200여 명이 일제히 오체투지(두 팔꿈치·두 무릎·이마 등 5개의 신체를 땅에 대고 하는 절)를 벌인다. 이들의 등엔 “학교급식법 즉각 개정!”이란 글자가 적혀 있다. 전국 초중고 급식실에서 일하는 노동자 200여 명이 국회를 향해 108배를 벌이는 것이다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기