"내란세력에 틈 주어선 안돼, 전담재판부 즉각 설치하라"

큰사진보기 ▲8일 충남 천안시민들이 더불어민주당 충남도당 앞에서 기자회견을 열고 "내란 전담재판부 설치법 즉각 통과"를 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

'내란 전담재판부 설치법'이 오는 9일 국회 본회의 상정을 앞두고 있는 가운데 충남 천안지역 시민들이 12.3내란 특별재판부의 신속한 설치를 촉구하고 나섰다.시민들은 8일 오전 11시 충남 천안시에 위치한 더불어민주당 충남도당 당사 앞에서 기자회견을 열고 "(민주당은) 더 늦기 전에 내란 전담재판부 설치법을 조속히 통과시켜야 한다"고 주장했다.이들은 더불어민주당 충남도당에 제출한 촉구서한을 통해 "12.3 내란이 일어난 지 1년이 지났다. 그러나 내란범 중 단 한명도 법적 심판과 처벌을 받지 않았다"라고 지적했다.그러면서 "그동안 국민들은 내란 단죄를 위해 특별재판부 설치를 줄기차게 요구했다"며 "더는 미룰 수 없다. 내란 세력이 반격할 틈을 주어서는 안된다"라고 주장했다.기자회견에 참석한 한 주민은 "내란 단죄에 더 이상 머뭇거릴 시간이 없다. 최근 (내란특검의) 추경호 의원 구속영장도 기각됐다. 내란범들의 구속영장이 줄줄이 기각되고 있다"라며 "반면 서부지법 폭도들에게는 (솜방망이 처벌로) 관용을 베풀었다. 민심을 외면하고 있다"고 주장했다.임명판 천안 촛불행동 공동대표는 "민주당이 내란 전담재판부를 설치했다면 내란범들에 대한 단죄가 벌써 이루어졌을 것"이라며 "국회는 조희대를 탄핵하고 즉각 내란전담 재판부를 설치해야 한다"라고 말했다.이들은 이날 더불어민주당 충남도당에 내란전담재판부 설치를 촉구하는 내용을 담은 촉구서한을 전달했다.