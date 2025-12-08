메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

부산경남

한줄뉴스

25.12.08 20:11최종 업데이트 25.12.08 20:11

이은문화살롱, 박준 시인 초청 독자만남 9일 저녁

원고료로 응원하기
이은문화살롱은 오는 9일 오후 7시 창원마산 이은문화살롱에서 시집 <마중도 배웅도 없이>를 펴낸 박준 시인을 초청해 "시인과의 술시"라는 제목으로 독자 만남 행사를 연다.

#박준시인

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사진주시 아동정책, '보건복지부 장관상' 수상



독자의견0

연도별 콘텐츠 보기