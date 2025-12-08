문화부산경남한줄뉴스 25.12.08 20:11ㅣ최종 업데이트 25.12.08 20:11 이은문화살롱, 박준 시인 초청 독자만남 9일 저녁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 이은문화살롱은 오는 9일 오후 7시 창원마산 이은문화살롱에서 시집 <마중도 배웅도 없이>를 펴낸 박준 시인을 초청해 "시인과의 술시"라는 제목으로 독자 만남 행사를 연다. #박준시인 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시 아동정책, '보건복지부 장관상' 수상 갤러리 오마이포토 추경호 국민의힘 전 원내대표, 영장실질심사 출석 1/7 이전 다음 이전 다음 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.