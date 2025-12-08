"기아차 청소노동자 해고는 부당, 원청 책임 인정하라"

0℃에 이르는 겨울 추위가 서울 아침을 가른 가운데, 부당해고와 부당노동행위에 맞서 투쟁해온 여성 노동자들이 해고된 여성 청소노동자의 곁에 섰다.
변혁적여성운동네트워크 빵과장미와 기아차 화성공장 청소노동자 투쟁 승리를 위한 연대모임은 8일 오전 11시, 서울 서초구 현대자동차그룹 본사 앞에서 '기아차 화성공장 청소노동자 투쟁을 지지하는 여성 노동자 기자회견'을 열었다.
주최 측은 "부당한 업무 지시에 항의하다 해고와 징계를 당한 청소노동자 5명의 경기지방노동위원회 심문을 앞두고, 이들을 지지하는 단체와 개인이 함께 모였다"고 취지를 설명했다.
"필수 노동 외면한 채 위험 업무 떠넘겨"
기자회견에 참여한 여성 노동자들은 "기아가 연매출 100조 원을 돌파하는 최대 실적을 기록하면서도, 하청 비정규직 청소노동자에게는 추가 인력·보수 없이 위험한 산업폐기물 청소 등 추가 업무를 지시했다"고 주장했다.
또 참가자들은 기자회견문을 통해 "청소 노동은 자동차 생산 공장에 필수 불가결인 노동"이라면서 "비정규직 노동자도 부당한 업무 지시를 거부할 권리와 성희롱·성적 괴롭힘으로부터 안전할 권리가 보장돼야 한다"고 말했다.
김경숙 금속노조 기아차비정규직지회 조합원은 "2017년부터 글로벌센터에서 근무했다. 새 공장 설립 후 산업폐기물 처리 등 업무가 내려왔는데, 이에 대한 사전 협의가 없었다"며 "부당 지시에 항의했으나, 사측은 노동강도 측정 등으로 청소노동자들을 압박했다"고 증언했다.
노동인권실현을 위한 노무사모임 여성노동인권분과 소속 김세정 노무사는 "노사협의회와 단체협약에 따라 업무 변경에는 당사자 합의가 필요함에도 회사는 산업폐기물 처리 등 위험 업무를 지시했다"면서 "징계사유로 제시된 것들은 조합원들의 정당한 투쟁을 탄압하기 위한 명분에 불과하다"고 주장했다.
김 조합원을 비롯한 청소노동자들을 지지하기 위해 모인 여성 노동자들도 자신들이 겪었던 투쟁의 역사를 돌아보며 이들의 투쟁이 정당하며 결국은 승리할 것이라고 힘을 보탰다.
여성 하청 노동자로서의 고단한 삶을 언급한 박순향 민주연합노조 톨게이트지부 지부장은 "우리들은 부당함을 말하라고 배웠으나, 현실에서는 생존을 위해 침묵을 강요받는다"며 "기아차는 원청임에도 청소노동자 해고와 징계에 방관하고 있다"고 비판했다.
허지희 관광레저산업노조 세종호텔지부 사무국장도 "코로나19 이후 객실 청소 노동이 더 어려워졌고, 이주노동자 등 더 취약한 계층으로 전가되고 있다"고 자신의 사례를 언급하면서 "기아차 청소노동자 투쟁은 저임금과 불안정한 고용에 시달리는 구조적 차별에 맞선 중요한 싸움"이라고 강조했다.
성폭력 사안 공익제보 교사인 지혜복 교사는 "청소 노동은 필수 업무임에도 외주화와 위험 작업이 늘어난 점이 문제로 제기돼 왔다"며 "그 과정에서 발생한 징계가 적정했는지 객관적 검토가 필요하다"고 말했다.
앞서 사측은 김 조합원을 해고하고 나머지 4명에게 출근정지 징계를 부과했다. 이에 대해 노동·시민사회단체는 부당해고 여부를 문제 삼고 있으며, 관련 심문은 오는 11일 경기지방노동위원회에서 진행될 예정이다.
(기자회견 전체실황 : https://youtu.be/VJ01CxMn7us
)