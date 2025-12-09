"음식물 쓰레기가 바다로 가는 거냐"라고 묻는 손자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲음식물 쓰레기의 변신미생물 발효식 처리기에 넣으면 음식물 쓰레기가 흙의 모습으로 변화된다. ⓒ 신혜솔 관련사진보기

"할머니! 그만 먹을래요~ "식사가 끝난 테이블 위, 4살 아이의 밥그릇에 남은 것은 국에 담긴 밥 두어 숟갈과 잘게 떼어준 생선살 몇 점이다. 늘 그렇듯, 그릇을 치우기 전에 아이에게 묻는다."로리야, 이거 남은 것은 어떻게 할까?""음.. 배불러서 먹기 싫은데 저기다 버리면 바다가 더러워질까요?"싱크대를 가리킨다."물에 흘려보낼 수는 없어. 물 내려가는 길이 막히잖아. 밥을 이렇게 많이 남기게 되는 건, 밥 먹기 전에 과자를 먹어서 그래."요즘 들어 먹어보지 않았던 초콜릿 과자맛을 알아 버렸다. 하루 두 개만 먹기로 약속하고 오후 간식으로 가끔 주곤 했는데 몰래 꺼내서 먹는 것을 보았다."그럼 할머니! 이따가 먹으면 안 될까요? 조금만 놀다가...""먹기 싫으면 그만 먹어도 돼! 그 대신 칭찬 스티커는 없어~"무엇보다 밥을 먹는 시간은 잘 지켜야 한다는 것이 우선이다. 다 먹었다고 숟가락을 놓는 순간 식사시간은 끝이라는 걸 알려주기 위해 애 엄마는 신경을 많이 쓰고 있다. 놀다가 먹다가를 반복하는 것은 용납할 수 없다. 남기면 다 먹은 걸로 간주하고 마무리 하기로 약속을 했기 때문이다.아이는 아직 우리 집 음식물 쓰레기가 어떻게 처리되는지 모르고 있다. 우리 집 식탁에 한 끼 상차림으로 올라온 음식은 비교적 깨끗하게 다 비워지는 편이다. 반찬이나 국, 찌개를 먹을 만큼만 각자 덜어서 먹는다. 대충 양이 정해져 있으니 혹시 더 먹고 싶다면 더 가져다 먹으면 된다. 그러나 아이는 그렇게 하지 못한다. 먹을 만큼 줘도 더러는 더 먹기도, 조금은 남기기도 한다.아이에게도 음식물 쓰레기에 대해 알려 줄 필요가 있겠다 싶었다. 식탁을 정리하려는데, 그릇 한쪽에 남아 있던 밥알들이 아이의 시선을 붙잡는다. 잠시 바라보던 아이가 다시 한번 물었다."할머니, 이거 버리면 정말 바다가 더러워져요?"그 한마디에 나는 작정하고 아이손을 잡고 다시 식탁에 앉혔다. 차근차근 음식물의 여정과 쓰레기의 뒷이야기를 아이와 함께 따라가 보기로 했다."로리야, 먹다가 남긴 밥은 그냥 흘러가서 사라지는 게 아니야. 우선 우리 집 싱크대로 보내면 안 되지. 물길이 막혀서 더러운 물이 내려가지 않고 넘치게 되거든. 그래서 음식물 찌꺼기는 깨끗이 씻어서 따로 모아야 해.""모아두면 어떻게 돼요?""집에서 모인 음식물쓰레기는 밖에 있는 음식물 수거함으로 가서 넣어. 그리고 그 통을 비우는 차가 와서 모아 간단다."아이는 그 과정을 머릿속에 그리려는 듯 잠시 멈췄다. 그다음 엉뚱한 질문 하나가 톡 튀어나왔다."그럼, 그 차가 싣고서 바다까지 가요?""아니야. 바다는 아니고, 음식물 처리장으로 가. 그곳에서 음식물은 잘게 갈고, 물기를 빼서 말리고, 다시 나뉘어. 어떤 건 동물 사료가 되고, 어떤 건 땅을 살리는 거름이 되지."아이의 눈이 둥글어졌다."우리가 남긴 밥이… 돼지 밥이 돼요?""그럴 수도 있지. 하지만 너무 짜거나 기름지면 동물도 먹기 힘들어. 그래서 음식물은 그냥 '버리는 것'이 아니라, 누군가가 다시 쓸 수 있게 손질해서 배출해야 해. 많은 사람들이 그 일을 하고 있어."아이는 그제야 밥알을 다시 내려다보았다. 작은 마음속에서 무언가 자라는 듯한 표정이었다."할머니, 그럼 안 남기면 되겠다. 안 남기면 돼지가 덜 힘들잖아요."로리의 말에 웃음이 났다. 그러나 아이 말이 틀린 것도 아니었다. 남겨진 모든 음식물 찌까기가 모두 좋은 사료가 되는 것은 아닐 테니까."맞아, 안 남기는 게 제일 좋아. 먹을 만큼만 덜어 먹기. 우리 집이 지금까지 해온 방식처럼 말이야."잠시 후 아이가 또 물었다."할머니! 왜 엄마는 식당에서 먹다가 남으면 싸달라고 해요? 버리면 안 되니까?""맞아. 우리가 남기고 오면 식당에서는 그걸 다 버려야 해, 음식물 쓰레기를 버리는 것도 돈을 내야 하거든."그 순간, 아이가 그릇 속 남은 밥보다 훨씬 중요한 것을 조금은 이해하고 있다는 생각이 들었다. '배부름이 끝나도 책임은 남아 있다'는 사실을 본능처럼 알아가는 과정이 우리 모두에게 필요하다.식탁 위의 그릇을 하나씩 치우며 나 스스로도 다시 한번 다짐하게 된다. 우리 집에서 나오는 음식물 쓰레기만큼은 최대한 줄여보겠다고 아이에게 설명하는 말이 결국 나에게도 향하는 것이다.언젠가 카페에서 잠깐 알바를 한 적이 있다. 그때 주방에서 설거지 하던 젊은 청년이 세제거품이 하얗게 묻어있는 음식물 쓰레기 망을 그냥 빼서 음식물쓰레기 통에 털어 넣는 것을 보았다.매번 그렇게 모은 쓰레기 한 통을 밖에 있는 음식물쓰레기 수거통에 넣었을 테고 그것을 수거해 간 처리 시설에서는 어떤 과정을 거쳐 재활용을 할까 하는 걱정이 되었다. 비눗물과 함께 섞이고 종이나 비닐 빨대가 끼어들어간 음식물쓰레기가 잘 분리 될까? 얼마나 많은 손을 거쳐야 실질적으로 유용한 재활용이 될지 의문이 들었다.그래서 우리 집 음식물쓰레기는 아파트에 있는 전용 수거함에 넣지 않고 있다. 많이 나오는 편이 아니라서 자체적으로 해결을 한다. 미생물 발효식 처리기를 사용하고 있다. 구입 비용이 부담스러웠지만 벌써 4년째 잘 쓰고 있다. 깨끗이 물 뺀 음식물을 넣으면 미생물이 발효, 건조, 분해 하여 마른 흙처럼 곱게 만들어진다.우리는 그것을 일반쓰레기와 함께 버리기도 하지만 텃밭을 하는 동안 거름으로 사용하기 위해 흙과 섞었다가 뿌려주기도 했다. 모든 가정이 다 똑같을 수는 없다. 그래도 우리 집의 경우는 텃밭으로 인해 가장 쓸모 있는 처리 방식이 되었다. 정말 깨끗하게 처리된 음식물만 동물의 사료로 만들어지기를 바라면서.