사회부산경남 25.12.08 13:41ㅣ최종 업데이트 25.12.08 13:41 [함양] "임금님도 반한 '곶감' 납시오" 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 임금님도 반한 '함양곶감 납시오.' 8일 경남 함양군 서하면 곶감경매장에서 '지리산 함양곶감' 초매식이 진행되고 있다. 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲함양 서하면 곶감경매장. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #곶감 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사함양 대봉산휴양밸리 동절기 휴장 갤러리 오마이포토 영장실질심사 받은 김건희씨의 오빠 김진우씨 1/8 이전 다음 이전 다음 '매관매직 의혹' 이배용, 깁스에 휠체어 타고 두번째 특검 조사 을사늑약 120년, 일본의 역사왜곡과 군국주의 강화 규탄 송언석 "되는 일도 없는데 자꾸 사진만?" 조국, 장동혁 면전서 "윤석열·부정선거·사이비·극우랑 절연하라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.