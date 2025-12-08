환경부 앞에 등장한 상여... "지천댐 당장 백지화하라"

큰사진보기 ▲8일 충남 청양부여 지천댐 반대 대책위 주민들이 세종시 환경부 청사 앞에서 집회를 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"후보지에서 제외된 지천댐, 당장 백지화하라!"

큰사진보기 ▲8일 지천댐 건설을 반대하는 충남 청양부여 주민들이 세종 정부청사 환경부 앞에서 집회를 열고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲상여 8일 지천댐 건설을 반대하는 충남 청양부여 주민들이 세종 정부청사 환경부 앞에서 집회를 열고 있다. 이재환 관련영상보기

AD

큰사진보기 ▲8일 지천댐 건설을 반대하는 충남 청양부여 주민들이 세종 정부청사 환경부 앞에서 집회를 열고 있다. 집회에 등장한 만장 ⓒ 이재환 관련사진보기

지천댐 건설 문제를 놓고 충남 청양부여 주민들의 반대가 계속되는 가운데, 청양부여 주민 300여명은 8일 정부 세종청사 환경부 앞에서 집회를 열고 지천댐 건설 백지화를 요구했다. 주민들은 녹조 발생 문제, 가뭄과 폭우가 반복되는 기후위기 시대 댐 건설이 대안이 될 수 없다는 이유 등으로 지천댐 건설을 반대하고 있다.지천댐 반대대책위 주민들의 세종시 환경부 앞 집회는 윤석열 정권인 지난해 10월 21일에 이어 이번이 두 번째이다. 이날 집회에는 상여도 등장했다. 구슬픈 상여소리가 환경부 청사 주변으로 울려 퍼졌다. 주민들은 상여 소리를 통해 '환경부는 우리 터전 뺏지 말고, 지천댐을 취소하라'고 촉구했다.이날 집회에서는 수몰지역에 살고 있는 고령의 주민들의 성토가 쏟아졌다. 장평면 죽림리 수몰 예정 지역에 살고 있다고 밝힌 80대 주민 A씨는 "죽림리로 시집온 지 50년 됐다. 그동안 아무 걱정 없이 잘 살았는데, 마을이 수몰된다고 한다. 지금처럼 평화롭게 죽림리에서 살다가 죽고 싶다"라고 토로했다.주민 B(93)씨는 "요즘 매년 여름 홍수 때마다 마을 앞까지 백마강(금강)물이 차올라 온다"라며 "여기에 댐까지 막을 경우, 물이 역류해서 더 큰 홍수가 발생할 수 있다. 이 나이에 이게 무슨 난리인가"라고 성토했다.인구 3만 청양의 상권 붕괴를 우려하는 목소리도 나왔다. 청양전통시장 상인 심아무개씨는 "아버지때부터 대를 이어 청양전통 시장에서 장사를 했고, 아들도 장사를 준비 하고 있다. 청양시장의 고객은 청양지역 농민들이다. 댐이 건설되면 청양상권도 죽을 수밖에 없다"고 성토했다.이경우 청양군의원도 "청양은 인구가 3만이 안된다. 댐건설로 생활터전을 파괴할 경우, 인구소멸을 가속화할 뿐"이라며 "청양은 인구가 적지만 맵다. 청양의 미래를 위해 끝까지 투쟁하겠다"라고 경고했다.주민대책위에서 활동 중인 이민주씨는 "윤석열 정부 환경부 국가수자원관리계획에서 최종 후보지에서 제외한 댐인데 국민주권정부의 환경부가 공론화라는 핑계로 계속 추진하려는 것은 2년 가까이 댐반대로 고통을 겪어온 주민들을 더 큰 고통으로 내모는 것"이라고 경고했다.그러면서 "김성환 장관님 지난 8월 청양에 오셔서 지천댐 건설이 홍수 대응책이 될 수 없다고 지적하고 지금 세계적인 추세로는 물을 흐르게 하는 것이 맞다라고 말했다"며 환경부 장관에게 약속을 이행할 것을 주문했다.김명숙 공동대책위원장도 "주민들은 16개월 동안 강추위도 무릎쓰고 투쟁을 하고 있다. 이제는 환경부가 응답해야 한다"라고 말했다.앞서 지난 2024년 7월 30일 윤석열 정부는 기후대응을 명분으로 14개 신규댐 설치 계획을 세웠다. 정권이 바뀌고 2025년 10월 환경부(장관 김성환)는 14개 중 7곳의 댐 추진을 취소했다. 그러나 후보지안이었던 지천댐은 취소되지 않았다. 환경부가 '주민 찬반 갈등'을 이유로 지천댐 건설 여부에 대한 결정을 미루었기 때문이다.관련해 이재명 대통령은 지난 5일 충남 타운홀미팅에서 "정부(환경부) 입장에서 댐 추진과 취소를 놓고 세밀하게 검토를 하고, 지역 주민들의 의견을 검토해서 결정할 것이다. 그것에 집중하는 것이 좋겠다"라고 입장을 밝혔다.