'신중론' 택한 민주당 "내란재판부 각계 의견 더 수렴"

▲내란재판부법 결론 못 낸 민주당 비공개 의원총회 정청래 대표와 김병기 원내대표를 비롯한 더불어민주당 의원들이 8일 서울 여의도 국회에서 열린 비공개 의원총회를 마친 뒤 회의장을 나서고 있다. 민주당은 이날 내란전담재판부 설치법 등 사법개혁안의 본회의 상정 일정을 논의했으나 위헌 소지에 대한 지적이 제기되자 추가 논의가 필요하다는 데 의견을 모아 결론을 미루기로 했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기