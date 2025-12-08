후기 하나에 '걸러야 할 상담사' 낙인... 나를 지킬 수 없었다

이 글은 부산노동권익센터가 주최한 「2025 제3회 감정·비정규 노동자 수기 공모전」 수상작 중 하나로, 감정·비정규직 노동자의 실제 경험을 바탕으로 작성되었습니다. 필자의 동의하에 오마이뉴스 게재용으로 일부 편집·구성하였습니다.

나는 타로 상담사다. 사람들은 흔히 점을 본다고 생각하지만, 이 일은 상담에 더 가깝다. 내담자의 이야기를 듣고 함께 고민을 나눈다. 힘든 속내를 경청하고 감정을 나누는 일이기에, 상담 후 내담자가 한결 가벼워진 모습을 보이면 큰 보람을 느낀다.하지만 이 일에는 어려운 점도 있다. 가끔 반말로 일관하거나 무례하게 구는 고객을 만나도, 기본값처럼 요구되는 '친절'을 유지해야 한다는 것이다.그런 상황에서는 사회적 가면을 쓰고 정중하게 서비스를 제공한다. 경험이 쌓이면서 웬만한 일은 감정 노동으로 느껴지지 않을 만큼 익숙해졌다. 그러나 그것은 오프라인 대면 상담만 해온 나의 착각이었다는 걸 얼마 지나지 않아 알게 되었다.코로나가 터지면서 사람들이 대면 활동을 꺼리게 되었을 당시, 생계 문제에 직면했다. 대안으로 온라인 상담 플랫폼에 입주했다. 그곳에서 자리 잡으면 출퇴근에 많은 시간을 써야 했던 오프라인 가게를 정리하고 재택근무를 하고 싶은 바람도 있었다. 하지만 비대면 상담은 녹록지 않은 일이었다. 그 감정 노동의 무게는 내 하루를 삼켜버릴 정도였다. 새로운 방식에 적응해야 한다는 절박함에 조금씩 내가 소진되고 있음을 그때는 인지하지 못했다.어느 날이었다. 감정적으로 매우 격앙된 여성 고객을 만났다. 상담 초반부터 불편한 기운이 감지되었다. 큰 목소리로 화를 내며 빠르게 말을 이어 나간 탓에 잘 못 알아들었으니 다시 이야기해달라고 했다. 그녀는 마구 고성을 지르기 시작했다. 감정이 폭주하는 상대 앞에서 아무 말도 할 수 없었다. 한순간 머릿속이 하얘졌다. 어안이 벙벙해진 채로 상담을 중단할 타이밍마저 놓쳐 버렸다. 그녀는 소리를 지르고 폭언을 퍼부었다. 제동장치가 끊겨버린 열차가 된 그녀를 선결제한 십오 분 동안 견뎠다."왜 멈추지 못 했냐고?"온라인 상담 플랫폼에 입주한 후, 한 고객 한 고객에게 정성을 다해 쌓은 후기가 한순간에 무너지는 게 두려웠다. 그녀가 남길 악성 후기 하나가 나의 모든 노력을 단숨에 부정할 수 있다는 사실을 알고 있었기 때문이다.그 일이 있고 난 뒤, 나는 한동안 자괴감에서 헤어나오지 못했다. 왜 상담을 멈추지 않았는지, 왜 내 감정을 지키지 않았는지. 나는 나 자신을 자책하고 원망했다. 상처 입은 나에게 다시 화살을 돌렸다. 친절해야만 살아남을 수 있다는 믿음이, 나를 보호하지 못하게 만들었다.상담 후 감사함에 진심을 담은 고마운 후기가 많았지만, 사실과 다른 일방적인 악성 후기 하나에 무너져 버리는 상담사의 말로를 그전부터 보아 왔기 때문이다.그곳에는 고객들만의 커뮤니티 공간이 있었다. 악성 후기를 남긴 고객은 그곳에서 지목한 상담사를 실시간 검색어로 끌어올리며 화제를 키운다. 상담사는 대응할 수 없는 공간이다. 결국, 속사정을 모르는 고객들은 거르고 봐야 할 상담사로 낙인을 찍어버린다.해당 온라인 상담 플랫폼은 인기 상담사를 실시간으로 업데이트해 광고했으며, 24시간 중 대부분 시간을 상담에 응한 상담사를 사이트 상단에 노출 시켰다. 수면 시간을 반납하고 자신을 갈아 넣어야 선택받는 구조였다. 정신적 회복이 필요한 시간도 주어지지 않았다.그곳에선 내담자의 성희롱도 자주 발생했다. 그럴 때 상담을 중단할 수는 있지만 이미 제공한 서비스에 대한 정당한 보상은 받지 못했다. 그런 고객을 차단하는 개인적이고 수동적인 방어만이 있을 뿐이었다. 차단된 고객은 앙심을 품고 미사용 중인 후기의 기회로, 사실과 다른 인신공격의 악평을 남기기도 하는 구조적 모순이 있었다.개인사업자로 사이트에 입주한 상담사는 어떤 보호도 받지 못했다. 해당 플랫폼은 더 많은 고객을 불러 모으는 것에만 초점이 맞추어져 있을 뿐 상담사는 소비되고 다시 충당할 수 있는 도구로 대했다. 거대 자본 시스템은 상냥함을 '성과'로만 환산했다.시간이 갈수록 나는 말을 잃었고 표정을 잃어갔다. 아이들의 웃음소리, 사람들의 일상의 말소리들에서 평범함의 감사함을 소중히 여겼던 나는 차츰 지워지고 있었다.잠자리에 누우면 무례하고 폭력적이던 고객의 목소리가 메아리처럼 울리는 듯했다. 마음의 힘듦이 신체 증상으로 나타나는 것은 숙면을 잃는 것부터였다. 쪽잠을 자다 보니 수면의 질은 더 떨어지고 불면이 이어지는 악순환이 반복되었다. 식도락가였던 나는 먹고 싶은 것이 없어졌고, 가족이나 친구에게도 점차 말문을 닫아가게 되었으며, 사람의 소리가 듣기 싫은 지경에 이르렀다.그런 나를 걱정하던 지인의 권유로 참여하게 된 프로그램이 있다. 국가 트라우마센터 관련 종사자 소진 예방 프로그램이었는데 해당자의 지인도 참여 가능하였다. 1박 2일 동안 명상에 가까운 시간을 보냈다. 작은 섬들로 촘촘히 들어차 있어 바다라기보다 강에 가까운 느낌을 주는 남해와 한려수도 해상공원의 무한 초록의 품에 안겨 있을 수 있었다.그 프로그램은 움츠러들고 방어적인 나를 다그치지 않았고 고민을 해결해준다고 나서지도 않았다. 그저 꾹 다문 내 마음을 인정해주었고 굽은 내 등을 한없이 쓸어 내려주던 엄마의 약손 같았다. 그 쉼이 꺼져 있던 나의 치유능력을 깨워주었다. 무엇을 위해 달려가는지도 모른 체, 열심히만 살았던 내 모습을 거울에 비춰볼 수 있게 해주었다.나는 다짐했다. 나 자신을 먼저 지키겠다고.계란으로 바위를 치는 그곳의 환경은 한 사람의 목소리로 변화를 끌어낼 수 있는 시스템은 아니었다. 작은 변화라도 끌어낼 수 있으려면 자신의 회복이 먼저였다. 그래서 나는 그런 환경에 자신을 더는 방치하지 않겠다고 마음먹고 행동에 옮겼다.그 선택은 결코 쉬운 일이 아니었다. 생계를 위해 시작했던 일이었기에, 포기한다는 건 다시 불확실한 현실로 던져지는 일이었다. 하지만 자신을 다쳐 가면서까지 계속할 수는 없는 일이었다. 그렇게 나는 그 일을 내려놓았다. 쉽지 않은 선택이었지만, 나를 지키는 유일한 길이었다.그 일을 정리하고 나니, 새삼 비대면 상담이 대면 상담과는 하늘과 땅 차이라는 걸 실감하게 됐다. 고객은 닉네임 하나만 남긴 채 얼굴도 신상도 드러내지 않는다. '비대면 상담'은 갑인 고객에게 하나의 권력이 더 주어진 듯했다.내가 누구인지 상대가 모르는 상태에서도 우리는 기본적인 예의를 지키고 살아간다. 그러나 그렇지 않은 사람들도 제법 많았다. 진정한 갑으로 행동하는 사람으로 인해 나는 시름시름 말라가는 식물처럼 고갈됐다. 그런 식으로 자신을 갉아먹으며 쌓은 것이라 그 일을 내려놓는데 너무 많은 시간이 걸렸다."친절은 기본 아닌가요? 고객은 왕이죠."흔히 듣게 되고 내뱉는 말이다. 서비스 분야에서 '친절'은 어떤 의미일까. 친절은 '기분 좋음'으로 소비자에게 이득이 되지만, 제공자는 감정 노동으로 정신적 소모가 크다.특히 공공기관, 병원, 학교, 전화상담실 등에서 일하는 감정 노동자의 관점에서 친절은 고객 중심주의를 넘어선 불균형한 권력 관계로 작동한다. 무례한 민원인을 '감당'해야 하는 스트레스로 인해 불행한 사건이 일어나는 일이 종종 뉴스에서도 목격된다.사적인 관계에서는 '오늘은 힘들어서 무뚝뚝할 수도 있어'라는 여지가 있지만, 서비스업에서는 '감정 기계'처럼 작동하기를 기대받는다. 기본값처럼 여겨지는 친절, 정해진 규칙에 따라 연출된 친절은 인간적인 여지가 없다.그러나 감정 노동자인 나조차 가벼운 미소와 상냥한 말투가 소거된 안내를 불친절함으로 인식하게 될 때가 있다. 우리는 언제부터 '무뚝뚝한 응대'를 불쾌하게 여기게 되었을까. 친절이 매뉴얼로 규정되면서, 어느새 우리는 지불한 금액에 친절까지 포함되어 있다고 믿게 되었다.친절은 단지 말투나 표정의 문제가 아니었다. 그것은 시스템이 요구하는 일종의 '성능'이었다. 친절이 '기본값'처럼 요구되고, 후기라는 형식으로 평가받는 구조 속에서 한 개인은 소비되고 지워진다. 내가 겪은 일은 단순한 상담 실패의 문제도 아니다.우리는 진정 친절을 사고파는 걸까? 나는 그렇지 않다고 믿는다. 사람과 사람 사이의 최소한 존중, 그것이 우리가 바라는 것이다. 하지만 그 존중은 종종 '기분 좋은 소비 경험'이라는 이름으로 포장되며, 감정 노동자의 감정은 무시된다.친절은 인간적인 태도지만, 강요될 때는 폭력이 될 수 있다. 그리고 그 폭력은, 나처럼 감정 노동자로 일하는 사람들에게 가장 먼저 도착한다.우리는 친절을 주고받는 것이 아니라, 거래하고 있는지도 모른다. 하지만 진짜 친절은 강요가 아니라, 존중에서 비롯된다는 걸 기억했으면 한다.이제는 묻고 싶다."당신의 친절은 얼마입니까?"이 질문은 지키지 못했던 내 감정을 지키는 첫걸음이다.