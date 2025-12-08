윤석열 정권 '외환 의혹' 제보했던 군인 4명 공익제보 특별상

윤석열 정권이 비상계엄 선포를 위해 의도적으로 안보 위기를 조성하려했다는 의혹을 더불어민주당에 제보했던 현역 및 예비역 군인 4명이 공익제보자에게 수여되는 '호루라기 희망씨앗 특별상'을 수상한다.
공익제보자 지원 활동을 펼쳐온 (재)호루라기재단(이사장 이영기)은 8일, 오는 12일 개최되는 '2025 올해의 호루라기 상' 시상식에서 '평양 무인기 작전' 관련 제보자 4인에게 '호루라기 희망씨앗 특별상'을 수여한다고 밝혔다.
올해 특별상 수상자는 윤영수 소령, 정윤수 중위, 오수철 대위, 양태선 예비역 병장(이상 가명) 등 모두 4명이다. 지난해 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 앞두고 윤 소령과 정 중위는 드론작전사령부에서, 오 대위는 국방부와 합참의 정책부서에서, 양 병장은 국군심리전단에서 각각 근무했다.
이들은 '평양 무인기 작전'과 '북한 오물풍선 원점 타격 시도' 등 윤석열 정권이 12·3 비상계엄 선포를 위해 의도적으로 안보 위기(외환)를 조성하려 했다는 의혹을 최초로 알린 핵심 제보자들이다.
이들을 수상 후보로 추천한 부승찬 더불어민주당 의원은 "양심적 군인들의 용기 있는 제보가 윤석열 정권이 일으킨 외환(外患)의 진실을 수면 위로 끌어올렸다"면서 "이들이 제공한 귀중한 증언과 자료는 내란특검이 윤석열, 김용현, 여인형 등을 일반이적죄로 기소하는 데 결정적인 증거가 됐다"라고 강조했다.
호루라기재단은 지난 2012년부터 우리 사회의 민주적 발전과 양심적 공익신고를 장려하기 위해 매년 시상식을 개최해왔으며, 올해로 14회째를 맞이했다. 재단 측은 이번 특별상 수여를 통해 군 내부의 은폐된 진실을 알린 제보자들의 용기를 높이 평가했다.
시상식은 오는 12일 오후 6시 30분 서울 서초구 서울지방변호사회관 5층 정의실에서 열린다. 이날 행사에는 부승찬 의원이 참석해 신분 노출 우려가 있는 4명의 제보자를 대신해 상을 수령하고 전달할 예정이다.
