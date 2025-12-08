도시재생 예산계정 변경에 대비하라... 전남도 전략워크숍 개최

큰사진보기 ▲도시재생 신규공모 대응 전략워크숍 행사 사진 ⓒ 전남도시재생지원센터 관련사진보기

전라남도와 전남도시재생지원센터는 지난 5일 동신대학교 대정2관에서 '2026년도 도시재생 신규공모 대응 전략워크숍'을 개최했다.이번 워크숍은 도시재생 정책 변화에 따른 2026년 신규 공모 방향을 분석하고, 시·군과 관계기관의 실무 대응 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 행사에는 전남 22개 시·군 담당 공무원과 센터, 관계기관 실무자 등 50여 명이 참석했다.강사로 초청된 토지주택연구원 이상준 연구위원은 국토교통부 도시재생 정책 동향과 2026년도 공모 방향을 중심으로 도시재생사업의 전망을 제시했다.도시재생사업 예산계정 변경에 따라 그간 부처가 직접 편성하던 지역특화재생사업·도시재생 인정사업·노후주거지정비 지원사업의 예산은 시·도가 지출한도 내에서 편성하는 시도자율계정으로 전환되고, 이에 따라 내년도 도시재생 신규사업 공모는 상반기에 시행될 예정이다.이어 신규공모 사전 준비과제와 유의사항, 사례를 소개하고 현장에서 반복되는 주요 문제점과 개선 방안도 함께 제시해 실무 이해도를 높였다. 참석자들은 질의응답을 통해 각 시·군의 준비 현황과 애로사항을 공유하고, 향후 대응 전략을 논의했다.전라남도와 전남도시재생지원센터는 이번 워크숍을 계기로 시·군 공모 대응을 보다 체계적으로 지원하고, 정보 공유와 컨설팅을 강화해 사업 준비 완성도를 높일 계획이다.